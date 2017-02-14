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09:07 (мск), источник: Крым Press

В рамках СЭЗ Крыма реализуют 314 инвестпроектов из 800 имеющихся

Сейчас большинство участников СЭЗ Крыма (свободной экономической зоны) — крымские предприятия. Общая сумма заявленных инвестиционных проектов — порядка 130 млрд рублей.

Между тем, всё чаще работой на территории полуострова интересуются компании, представляющие материковую часть России. И это хороший показатель, — считает председатель Комитета ГосСовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев.

Конечно, есть еще масса проблем, требующих урегулирования. В первую очередь — это финансирование банковской системы. Кредиты, предоставляемые банками на территории Крыма, дороговаты для длительных инвестиционных проектов. К примеру, невозможно за два года купить или построить завод, не имея достаточных средств. Поэтому и Республика, и государство должны вкладывать деньги в банковский сектор, чтобы кредиты были доступными, заявил Игорь Лукашев в эфире телеканала ИТВ.

Пытаются крымчане «достучаться» и до иностранных инвесторов, прорывая ту самую пресловутую «информационную блокаду». Огромную роль в этой работе играют визиты в Республику делегаций, в составе которых — бизнесмены. Многие из них, после посещения Крыма, оценили ситуацию и заняли выжидательную позицию. Это обусловлено тем, что европейские банки в связи с санкциями не могут работать с банками, представленными на территории полуострова. В то же время, ряд компаний рассматривают возможность создания предприятий на материке, чтобы впоследствии начать работать на территории Республики Крым в сферах переработки отходов, сельского хозяйства, курортов и туризма, цитирует пресс-служба ГосСовета РК заместителя председателя Комитета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Напомним, за два последних года в Крыму побывали делегации из Германии, Норвегии, Австрии. В ближайшее время власти РК снова ждут гостей — опять-таки немцев. Планируется, что визитёры встретятся со специалистами различных крымских министерств и ведомств, а также пообщаются с предпринимателями Республики. В том числе, вероятно, и с участниками СЭЗ Крыма.

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