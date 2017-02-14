В Омске школу-интернат на 21 Амурской превратят в детский сад

Министерством имущественных отношений Омской области внесены изменения в план приватизации. Так, бывший «Образовательный комплекс Амурский» исключен из программы приватизации и будет передан мэрии Омска. На его месте появится еще один детский сад.

Как сообщил Министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников, по поручению Губернатора Омской области Виктора Ивановича Назарова имущественный комплекс по ул. 21 Амурская, д. 21А исключен из плана приватизации и будет передан в муниципальную собственность города Омска в связи с необходимостью создания дополнительных мест в образовательных организациях города Омска.

«Имущественный комплекс бывшего образовательного учреждения состоит из 9 объектов общей площадью порядка 6,3 тыс. кв. м с земельными участками. В настоящее время прорабатывается порядок передачи имущественного комплекса в муниципальную собственность города Омска. Дальнейшее целевое использование объектов (дошкольное учреждение или школа-детский сад) будут определять муниципальные органы», — отмечают в пресс-службе министерства.

За период с 2013 года Правительством Омской области муниципалитету города Омска передано 12 зданий с земельными участками для организации работы детских садов на общее количество порядка 2900 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На это потрачено свыше 5 миллиардов рублей.