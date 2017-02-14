Первые 6 воронежских Ил-96−400М обойдутся государству в 40 млрд рублей

Сумма покупки первых шести самолетов Ил-96−400М воронежской сборки может обойтись государству в 40 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник во вторник, 14 февраля. Выпуск дальнемагистральных самолетов возобновили для замены зарубежных аналогов — Boeing и Airbus.

Российские власти подготовят график выведения из эксплуатации иностранных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов и план их замещения российскими Ил-96−400М к 20 февраля. Планы модернизации пассажирской версии Ил-96−400М разработали Минпромторг, Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация, добавил «Коммерсантъ».

Министерства выберут российскую компанию для покупки и передачи в лизингшести Ил-96−400. Сумма покупки может превысить 40 млрд рублей -один самолет стоит около 7 млрд рублей. Основным претендентом стала «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), а потенциальным эксплуатантом — структура ИФК Red Wings — главным покупателем российских Ту-204. Авиаперевозчик получит допуск на международные маршруты по популярным туристическим направлениям в приоритетном порядке, уточнил «Коммерсантъ».

По данным «Коммерсанта», на опытно-конструкторские работы Ил-96−400, согласно решению президента Владимира Путина, в 2017—2019 годах планируется выделить 17,2 млрд рублей.

Контекст

Воронежский авиазавод производит пассажирские самолеты Ил-96−300 и Ил-96−400Т, ближнемагистральные самолеты Ан-148, а также обтекатели пилонов для Airbus A320 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.

Появление отечественного пассажирского лайнера анонсировал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин еще в сентябре 2016 года. Пассажирский дальнемагистральный Ил-96−400М впервые поднимется в небо при проведении летных испытаний в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что ВАСО начнет производство Ил-96−400М в 2019 году. Планировалось, что авиаконструкторы соберут шесть дальнемагистральных судов, но при необходимости количество лайнеров могут увеличить до восьми. Стоимость программы производства новых Ил оценили в 50 млрд рублей. Самолеты Ил-96−400М построят в первую очередь для специального отряда «Россия», который перевозит высших чиновников.