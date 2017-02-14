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10:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Горсовет Калининграда поддержал льготы инвесторам за достройку проблемных домов

Члены комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам поддержали предложение о предоставлении льгот инвесторам, достраивающим проблемные объекты. Такое решение принято на заседании в понедельник, 13 февраля.

Источник: Калининград.Ru

Компании планируют освободить от арендной платы за землю. Как рассказал глава Горсовета Андрей Кропоткин, ранее особенные условия неоднократно предоставлялись застройщикам, которые помогают обманутым дольщикам.

— Мы всегда, в принципе, шли навстречу таким компаниям. Но сейчас законодательно это закрепим. Это поможет уменьшить инвестиции. Сейчас у нас в городе 4−5 проблемных объектов, надеюсь, что больше их не появится, — сказал Кропоткин.

При этом к инвесторам применят достаточно жесткие требования по вводу объектов в эксплуатацию. За нарушение сроков ввода в эксплуатацию предусмотрены серьёзные штрафы.

Комментарии
1
Алекс
а ТЕХ , кто обманул дольщиков простили....., нормально...
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