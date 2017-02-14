Горсовет Калининграда поддержал льготы инвесторам за достройку проблемных домов

Компании планируют освободить от арендной платы за землю. Как рассказал глава Горсовета Андрей Кропоткин, ранее особенные условия неоднократно предоставлялись застройщикам, которые помогают обманутым дольщикам.

— Мы всегда, в принципе, шли навстречу таким компаниям. Но сейчас законодательно это закрепим. Это поможет уменьшить инвестиции. Сейчас у нас в городе 4−5 проблемных объектов, надеюсь, что больше их не появится, — сказал Кропоткин.

При этом к инвесторам применят достаточно жесткие требования по вводу объектов в эксплуатацию. За нарушение сроков ввода в эксплуатацию предусмотрены серьёзные штрафы.