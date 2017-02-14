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11:34 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане отремонтируют 5 тренировочных площадок за 517 млн рублей

В Татарстане отремонтируют 5 тренировочных площадок за 517 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ).

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно документам, ремонту подлежат тренировочная площадка стадиона «Динамо» в Матюшинском поселении (145,2 млн руб.), спортивная площадка молодежного центра «Волга» (120 млн. руб.), площадка детско-юношеской спортивной школы по стендовой и пулевой стрельбе в Введенской Слободе (124 млн рублей), а также площадка на Центральном стадионе в Казани (100 млн рублей) и площадка на стадионе «Трудовые резервы» (19,3 млн рублей).

Сообщается, что все объекты должны быть готовы к 30 июля текущего года.

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