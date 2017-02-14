В Татарстане отремонтируют 5 тренировочных площадок за 517 млн рублей
В Татарстане отремонтируют 5 тренировочных площадок за 517 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило Главное
В Татарстане отремонтируют 5 тренировочных площадок за 517 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило Главное
Так, согласно документам, ремонту подлежат тренировочная площадка стадиона «Динамо» в Матюшинском поселении (145,2 млн руб.), спортивная площадка молодежного центра «Волга» (120 млн. руб.), площадка
Сообщается, что все объекты должны быть готовы к 30 июля текущего года.