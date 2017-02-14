В центре Перми вместо бараков появится новый жилой комплекс

Дом «Феникс» — новый проект строительной группы «Камская долина». Работа над ним началась задолго до строительства и продажи квартир.

«Мы развиваем этот проект с нуля. Хотим, чтобы на месте ветхих домов появился современный жилой комплекс, удобный для жителей и значимый для города», — поясняют в компании.

Более 2,5 лет потребовалось, чтобы подготовить площадку и просчитать все нюансы проекта. Выбор названия нового дома не случаен: «Феникс» — символ возрождения и новой жизни в центральном квартале города.

Жилой комплекс на ул. Луначарского, 99 — для тех, кто хочет с комфортом жить в центре Перми. Из окон квартир открываются панорамные виды на город, а в двух шагах от дома — магазины, офисы, школы, детские сады, больницы, медицинские центры, кафе, рестораны, театры, городская эспланада. При этом «Феникс» закрыт от рынка строящимся зданием на ул. Пушкина.

К услугам жителей «Феникса» — собственная инфраструктура комплекса. На первых этажах размещены супермаркет, ресторан, фитнес-центр, торговые галереи. В стилобатной части здания расположен двухуровневый паркинг. Двор закрыт от машин и безопасен для детей.

Ирина Гилёва, директор по продажам ООО «Агентство инвестиций в недвижимость»:

— Каждая квартира в «Фениксе» — это полноценное жилое пространство для вашего комфорта и уюта. На старте продаж мы предлагаем квартиры от 2,7 млн руб.! Это действительно выгодное предложение, ведь квартира в центре города может стать не только любимым домом, но и отличным вариантом для инвестиций.