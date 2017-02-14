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12:25 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области в зернах кофе из Индии обнаружили капрового жука

В Калининградской области в январе 2017 года специалисты отдела исследований подкарантинных материалов ФГБУ «Калининградская МВЛ» исследовали фитосанитарное состояние подкарантинной продукции, объемом 457619,01 тонны, в том числе продовольственные грузы — 290039,81 тонны, технические грузы — 167519,91 тонны, а также посадочный материал, горшечные и срезанные растения в количестве 2639477 штук.

Объем исследованной лесопродукции составил 8756,71 кубометров.

Проанализировано 1124 образца, проведено 1907 исследований, среди которых: 1731 — исследования импортной подкарантинной продукции и 176 — исследования отечественной продукции.

При проведении энтомологических исследований выявлено 5 видов карантинных объектов:

— западный (Калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) в срезке роз и хризантем происхождения Кения и Италия — 2 случая.

— капровый жук (Trogoderma granarium Ev.) в мертвом состоянии был обнаружен в зернах кофе из Индии.

— тутовая щитовка (Рseudaulacaspis pentagona (Targ. -Tozz.) на плодах киви происхождения Македонии и Чили — 6 случаев.

— калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) на яблоках (Македония).

— большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) в стадии личинки был выявлен в лесоматериалах из Белоруссии.

В результате микологических исследований было выявлено два случая заражения срезки хризантем, выращенных в Италии и Испании, карантинным грибным заболеванием Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn.). В результате гербологических исследований выявлено 30 случаев заражения зернобобовой продукции, выращенной в Бразилии и Хорватии, семенами и плодами карантинных сорных растений:

— череда волосистая (Bidens pilosa L.).

— ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.).

— ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.).

— амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.).

По результатам исследований выявлены также некарантинные объекты — 117 видов в 408 случаях.

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