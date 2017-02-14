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10:33 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области молодежная безработица за год снизилась на 19%

За 2016 год в службу занятости населения области обратились за поиском работы 93,1 тысяч человек.

В Нижегородской области за 2016 год в качестве безработных биржа труда зарегистрировала 5,4 тысяч человек в возрасте 16−29 лет. Об этом говорится в материалах службы занятости региона. Это на 19,1% меньше, чем в 2015 году (6,7 тысяч человек).

На 31 декабря прошлого года в числе зарегистрированных безработных 1424 составила молодежь (14,8% от общего количества безработных). Наибольшая доля молодых людей в общем числе безработных отмечена в Кулебакском (24%), Вадском (22%) и Навашинском (22%) районах, наименьшая — в Гагинском (0%), Ардатовском и Сосновском (5%) районах.

На конец года средняя продолжительность безработицы среди молодежи составила 3,6 месяца, годом ранее — 3,4 месяца.

За 2016 год в области были трудоустроены 3273 безработных граждан в возрасте 16−29 лет (в 2015 году — 3580 человек). На временные работы устроились 12,6 тысяч человек в возрасте 14−18 лет (13,9 тысяч человек).

За 2016 год в службу занятости населения области обратились за поиском работы 93,1 тысяч человек.

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