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12:15 (мск), источник: KaliningradToday

Россельхознадзор: земли Калининградской области подвергаются химическому загрязнению

В Калининграде в стенах областной думы состоялся круглый стол по теме: «О законодательном обеспечении эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области».

В ходе ведения круглого стола прозвучало несколько докладов:

— временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Калининградской области Н. Шевцовой: «О землях сельскохозяйственного назначения — основном ресурсе аграрного производства Калининградской области и об особенностях законодательного обеспечения их использования»;.

— начальника отдела фитосанитарного и земельного надзора управления Россельхознадзора по Калининградской области О. Глуховских: «О соблюдении земельного законодательства при использовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининградской области».

Также, обсуждалась проблемы ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципальных образований Калининградской области.

Выступавшая на круглом столе Глуховских сообщила, что земли региона подвергаются химическому загрязнению. В частности: «За 2016 год управлением проведено 830 контрольных мероприятий. Проконтролировано более 21 тысячи га сельхозугодий. Выявлено 500 нарушений земельного законодательства на площади более 12 тысяч га. В результате лабораторных исследований образцов почвы установлено превышение предельно допустимых концентраций солей тяжелых металлов в 89 случаях на площади более 380 га, превышение по мышьяку выявлено в 81 случае на площади более 379 га, нефтепродуктов — в шести случаях на площади 0,01 га, бензапирена — в трех случаях на площади более 5 га. Снижение плодородия почвы выявлено в 54 случаях».

Помимо этого, по словам начальника отдела фитосанитарного и земельного надзора управления Россельхознадзора, соотношение площади обследуемых земель к площади, на которой были установлены нарушения, в 2015 году составило 19%, в 2016 году — 60%. Специалистами управления выявлено 16 незаконных карьеров на площади 493 га. По результатам проведенных проверок выдано 102 предписания по устранению нарушений земельного законодательства. Всего было наложено административных штрафов на общую сумму более 13 миллионов рублей.

В выступлении начальника отдела мониторинга плодородия почв ФГБУ «ЦАС «Калининградский» С. Новиковой отмечено, в том числе, что за последние 5 лет кислотность почв будет ограничивать получение высоких урожаев в сельскохозяйственной деятельности.

В 2016 году в целях обеспечения продовольственной безопасности региона проводился карантинный фитосанитарный мониторинг, в результате которого обследовано 10522 га сельскохозяйственных угодий, 1125 тысяч кубометров складских помещений, отобрано для проведения лабораторных экспертиз 2399 образцов. Проведено обследование ранее установленных карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде с отбором почвенных образцов — 1192.

В целях импортозамещения и обеспечения жителей области местными фруктами выработаны меры поддержки аграриев-садоводов. Сады появляются во многих муниципалитетах, что способствует развитию инфраструктуры хранения и переработки. В настоящее время заложено плодово-ягодных культур на 598 га, в том числе садов — 524 га; кустарниковых ягодников — 53 га, клубники — 21 га.

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