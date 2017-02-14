Импорт товаров в Калининградскую область сократился на 50%

Общий вес всего подконтрольного груза составил более 3 миллиона тонн. Экспорт составил более 950 тысяч тонн, импорт — 152 тысячи тонн.

«На сегодняшний день наблюдается снижение по импорту, так как после введения экономических санкций, импорт сократился на 50%. Экспорт остался на прежнем уровне, но российские производители переориентировались на развитие нашего сельского хозяйства. Поэтому увеличился ввоз продукции из других регионов России и вывоз из Калининградской области. На сегодняшний день постоянными странами, откуда ввозятся продукты, остались Бразилия, Сербия, Чили, Колумбия. Если это рыба — то из Вьетнама, Таиланда, Мавритании, Китая. Молочная продукция ввозится из Швейцарии, Аргентины, Новой Зеландии и Турции», — заявила начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ и транспорте Наталья Давыденко.

По ее словам, наиболее часто нарушения выявляются при поступлении продукции из Аргентины, Бразилии, Мавритании, Марокко, Перу, Таиланда и Эквадора. Основными причинами этому являются: несоответствие даты выработки продукции и номера пломбы, кроме этого зачастую ветеринарные сертификаты заполнены с нарушениями.

По ее словам, в случаях выявления фактов ввоза на территорию Российской Федерации ветеринарной продукции, страной которых является государство принявшее решение о введении экономических санкций, то такая продукция, подлежит уничтожению — кроме товаров, ввезенных физическими лицами для личного потребления, процедуры таможенного транзита, в соответствии с установленными правилами.