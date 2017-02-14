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10:33 (мск), источник: Обозреватель

Несмотря на курс валют: в Киеве обвалились цены на квартиры

В Киеве за год подешевели новострои, несмотря на то, что курсовые скачки валюты продолжаются, а цены на строительные работы растут.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишут Вести.

Отмечается, что по данным ЛУН.ua, за год снизились даже средние цены по столице — с 22,5 тыс. грн/кв. м до 21,8 тыс. грн/кв. м. Также упала минимальная стоимость — с 15,0 тыс. грн/кв. м до 14,7 тыс. грн/кв. м. Больше всего спросом пользуются новостройки эконом- (37%) и комфорткласса (27%).

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Средние цены в экономклассе составляют 17,4 тыс. грн/кв. м, а комфорт — 18,3 тыс. грн/кв. м. Интересно, что каждая четвертая новостройка — бизнес-класса (в среднем 30,0 тыс. грн за квадрат), каждая седьмая — премиум (59,5 тыс. грн/кв. м).

В Госстате сообщают, что за год стоимость строительных работ возросла на 10%. Поэтому тот факт, что цены на квартиры в новостроях снизились, можно объяснить большим предложением на рынке.

Например, в январе, который считается самым мертвым для рынка сезоном, продажи жилплощадей открылись в четырех жилых комплексах, трое из которых позиционируют себя как ЖК комфорткласса.

Что касается самых популярных для застроек районов, то лидирует Голосеевский район. Здесь строится 31 жилой комплекс. Второе и третье места — Дарницкий и Соломенский районы (по 23 объекта). В Печерском — 20, в Шевченковском и Днепровском — по 14. Менее всего новостроев в Деснянском районе.

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