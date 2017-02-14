«Русская медная компания» планирует построить за 5 млрд рублей крупный спорткомплекс в центре Челябинска
Челябинск. 14 февраля.
Челябинск. 14 февраля.
Современный многофункциональный спорткомплекс «РМК Арена» будет включать большой сектор игровых видов спорта, ледовый блок и блок водных видов спорта.
Спорткомплекс планируется построить в центре города на набережной реки Миасс в пешей доступности от лесопарковой зоны.
Проект планируется реализовать за шесть лет. Застройщиком выбрана группа компаний «Premier».
Проект строительства нового спорткомлпекса РМК представила на прошедшем в понедельник заседании совета по улучшению инвестиционного климата с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.