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10:52 (мск), источник: Интерфакс

«Русская медная компания» планирует построить за 5 млрд рублей крупный спорткомплекс в центре Челябинска

Челябинск. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — ЗАО «Русская медная компания» (РМК) намерено построить в центре Челябинска многофункциональный спортивный комплекс стоимостью 5 млрд рублей, сообщает компания.

Современный многофункциональный спорткомплекс «РМК Арена» будет включать большой сектор игровых видов спорта, ледовый блок и блок водных видов спорта.

Спорткомплекс планируется построить в центре города на набережной реки Миасс в пешей доступности от лесопарковой зоны.

Проект планируется реализовать за шесть лет. Застройщиком выбрана группа компаний «Premier».

Проект строительства нового спорткомлпекса РМК представила на прошедшем в понедельник заседании совета по улучшению инвестиционного климата с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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