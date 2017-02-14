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10:48 (мск), источник: Вести - Омск

В Омской области долги по зарплате достигли почти 27 млн рублей

По данным Омскстата, на 1 февраля задолженность работодателей перед своими сотрудниками составила 26,7 млн рублей, это на 7,5% больше по сравнению с началом года.

За месяц просроченная задолженность увеличилась на 2 млн. В среднем на одного работника приходится почти 40 тысяч долга.

Больше всего просрочка в области обрабатывающего производства — 24 млн рублей.

Работникам сферы образования в целом должны 2,3 млн рублей, транспорта — 110 тысяч; водоснабжения, водоотведения, организаций сбора и утилизации отходов — 254 тысячи.

По требованию прокуратуры за прошлый год омичам выплатили более 50 миллионов рублей долгов по зарплате.

В целом по Сибири, удалось погасить задолженность на сумму почти 6 миллиардов рублей. Как выяснилось, заработанные деньги нередко задерживают на предприятиях, которые не являются объектами государственного статистического наблюдения.

По информации надзорного ведомства, в 2016 по фактам невыплаты зарплаты было возбуждено 218 уголовных дел.

Наибольшее количество — в Кемеровской области и Красноярском крае. В суды направлено 83 уголовных дела, 29 лиц уже осуждены.

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