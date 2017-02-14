Риелтор: Цены на хабаровском рынке съемного жилья достигли дна

За последние полтора-два года съемное жилье в Хабаровске заметно подешевело — предложение превысило спрос. Риелторы считают, что такая ситуация сложилась по нескольким причинам, среди которых миграция населения, экономическая обстановка в стране и большие объемы вводимого в эксплуатацию жилья. Впрочем, в одном из городских агентств считают, что ждать дальнейшего снижения арендной платы не стоит — она уже достигла дна, сообщает портал «Губерния».

Снижение арендной платы коснулось квартир практически во всех районах краевой столицы. По словам хабаровчанки Александры, которая снимает однокомнатную квартиру в центре города за 22 тысячи рублей, в последние месяцы она часто просматривает сайты с объявлениями о сдаче жилой недвижимости в поисках альтернативных вариантов. Девушка отметила интересную динамику: одна и та же съемная квартира в течение месяца может подешеветь на несколько тысяч рублей.

«Сейчас мне моя квартира за эту сумму уже не кажется приемлемым вариантом, потому что на рынке есть много предложений дешевле. Я сняла это жилье почти год назад, с тех пор цены значительно поменялись — тогда 20−22 тысячи казались нормальной суммой, но сейчас это уже выглядит завышенной ценой», — говорит квартиросъемщица.

По словам другой жительницы Хабаровска, которая сдает однокомнатную квартиру внаем, ей за последние полтора года пришлось снизить арендную плату дважды — иначе квартира долго простаивала в ожидании новых жильцов.

«Первый раз цену пришлось снизить в 2015 году. У нас тогда съехал постоянный жилец, который заехал в 2012 году и платил по 25 тысяч в месяц. Квартира у нас с неплохим ремонтом, есть все бытовые удобства, техника, находится в центре города. Но после отъезда жильца началась катавасия: было сложно сдать. Подождали три месяца, потом снизили [плату] до 22 тысяч рублей. Потом были разные арендаторы, они менялись, и в январе прошлого года снова возникли трудности. Мы тогда, чтобы побыстрее сдать, скинули цену до 18 тысяч. Теперь у нас живет знакомая, которая раньше снимала за те же 18 тысяч в Южном», — рассказала собственница квартиры Анастасия.

Как отметила директор агентства недвижимости «Союз ДВ» Елена Рихтер, все эти ценовые колебания определяются стандартной рыночной формулой спроса и предложения. В последние годы количество квартир на рынке арендного жилья в Хабаровске значительно превышает число людей, желающих их снять.

«Это наблюдается в течение последних полутора лет. Очень много людей, которые купили жилье в ипотеку для себя, но потом перестали “тянуть” ипотечные платежи и выставили жилье на аренду. Предложение выросло, а спрос не увеличился. К тому же в стране сейчас такая экономически сложная ситуация, что даже невозможно сделать прогноз, что будет дальше. Но будет достаточно грустно, причем не только в нашем регионе — мы общались с коллегами, и такая ситуация по всей стране. У людей нет денег на дорогое жилье», — считает риелтор.

Коллега Елены Рихтер, директор агентства «Дом. Ком» Олег Сорокин назвал еще несколько причин снижения платы за съемное жилье в Хабаровске.

«Первое — сейчас идет общая перенастройка рынков, и потребность в приезжих специалистах в городе не так велика, как была, скажем, пять-шесть лет назад. Соответственно, стало меньше клиентов. Второе — количество постоянных жителей города также по известным причинам уменьшается: многие уезжают в другие города. При этом количество вводимого в эксплуатацию жилья растет, и количество условных бездомных становится значительно ниже. К тому же сегодня нормальная молодая семья в состоянии накопить 300−400 тысяч рублей и взять ипотеку, чтобы выплачивать не арендные платежи для чужой ипотеки, а гасить кредит за свое жилье. Третья причина — перекос рынка: многие вложились в недвижимость как в инвестицию, купив квартиры для детей или как раз для сдачи в аренду», — прокомментировал Сорокин.

Вместе с тем собеседник отметил, что, по его мнению, сейчас падение цен на рынке уже достигло своего предела и больше съемное жилье дешеветь не будет.

«Если сделать плату еще ниже, то не будет смысла сдавать ее людям — износ и коммунальные платежи все съедят, и проще будет закрыть ее на ключ. Сейчас, например, если вы хотите сдать однокомнатную хрущевку в центре за 20 тысяч, то вам придется подождать — рынок переполнен такими предложениями. Но если вы поставите ценник в 17−18 тысяч, то сдадите свою квартиру намного быстрее. Но за 15 тысяч вы сдавать не будете, а за 25 не сдадите никогда. Где-то между этими пределами и находится та самая цена, которую диктует рынок», — сообщил Олег Сорокин.

Специалист добавил, что риелторы уже готовы перейти на новую систему оплаты услуг: раньше они брали комиссионные с арендаторов за подбор подходящего варианта, сейчас же склоняются к тому, чтобы их услуги оплачивал человек, который сдает жилье. Предложений сейчас так много, что владельцы жилья больше заинтересованы в клиентах, чем клиенты в них: в отличие от арендодателя, квартиросъемщик может выбирать.