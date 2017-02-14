Риелтор: Цены на хабаровском рынке съемного жилья достигли дна
По словам специалиста, если владельцы недвижимости еще немного снизят арендную плату, квартиры «будет проще закрыть на ключ».
По словам специалиста, если владельцы недвижимости еще немного снизят арендную плату, квартиры «будет проще закрыть на ключ».
За последние
Снижение арендной платы коснулось квартир практически во всех районах краевой столицы. По словам хабаровчанки Александры, которая снимает однокомнатную квартиру в центре города за 22 тысячи рублей, в последние месяцы она часто просматривает сайты с объявлениями о сдаче жилой недвижимости в поисках альтернативных вариантов. Девушка отметила интересную динамику: одна и та же съемная квартира в течение месяца может подешеветь на несколько тысяч рублей.
«Сейчас мне моя квартира за эту сумму уже не кажется приемлемым вариантом, потому что на рынке есть много предложений дешевле. Я сняла это жилье почти год назад, с тех пор цены значительно поменялись — тогда 20−22 тысячи казались нормальной суммой, но сейчас это уже выглядит завышенной ценой», — говорит квартиросъемщица.
По словам другой жительницы Хабаровска, которая сдает однокомнатную квартиру внаем, ей за последние полтора года пришлось снизить арендную плату дважды — иначе квартира долго простаивала в ожидании новых жильцов.
«Первый раз цену пришлось снизить в 2015 году. У нас тогда съехал постоянный жилец, который заехал в 2012 году и платил по 25 тысяч в месяц. Квартира у нас с неплохим ремонтом, есть все бытовые удобства, техника, находится в центре города. Но после отъезда жильца началась катавасия: было сложно сдать. Подождали три месяца, потом снизили [плату] до 22 тысяч рублей. Потом были разные арендаторы, они менялись, и в январе прошлого года снова возникли трудности. Мы тогда, чтобы побыстрее сдать, скинули цену до 18 тысяч. Теперь у нас живет знакомая, которая раньше снимала за те же 18 тысяч в Южном», — рассказала собственница квартиры Анастасия.
Как отметила директор агентства недвижимости «Союз ДВ» Елена Рихтер, все эти ценовые колебания определяются стандартной рыночной формулой спроса и предложения. В последние годы количество квартир на рынке арендного жилья в Хабаровске значительно превышает число людей, желающих их снять.
«Это наблюдается в течение последних полутора лет. Очень много людей, которые купили жилье в ипотеку для себя, но потом перестали “тянуть” ипотечные платежи и выставили жилье на аренду. Предложение выросло, а спрос не увеличился. К тому же в стране сейчас такая экономически сложная ситуация, что даже невозможно сделать прогноз, что будет дальше. Но будет достаточно грустно, причем не только в нашем регионе — мы общались с коллегами, и такая ситуация по всей стране. У людей нет денег на дорогое жилье», — считает риелтор.
Коллега Елены Рихтер, директор агентства «Дом. Ком» Олег Сорокин назвал еще несколько причин снижения платы за съемное жилье в Хабаровске.
«Первое — сейчас идет общая перенастройка рынков, и потребность в приезжих специалистах в городе не так велика, как была, скажем,
Вместе с тем собеседник отметил, что, по его мнению, сейчас падение цен на рынке уже достигло своего предела и больше съемное жилье дешеветь не будет.
«Если сделать плату еще ниже, то не будет смысла сдавать ее людям — износ и коммунальные платежи все съедят, и проще будет закрыть ее на ключ. Сейчас, например, если вы хотите сдать однокомнатную хрущевку в центре за 20 тысяч, то вам придется подождать — рынок переполнен такими предложениями. Но если вы поставите ценник в 17−18 тысяч, то сдадите свою квартиру намного быстрее. Но за 15 тысяч вы сдавать не будете, а за 25 не сдадите никогда.
Специалист добавил, что риелторы уже готовы перейти на новую систему оплаты услуг: раньше они брали комиссионные с арендаторов за подбор подходящего варианта, сейчас же склоняются к тому, чтобы их услуги оплачивал человек, который сдает жилье. Предложений сейчас так много, что владельцы жилья больше заинтересованы в клиентах, чем клиенты в них: в отличие от арендодателя, квартиросъемщик может выбирать.