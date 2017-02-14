В Башкирии имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей

Более 300 тысяч жителей республики не уплатили налогов на общую сумму около1 млрд рублей. Должникам придется заплатить и пени. Для взыскания задолженности имущественных налогов физических лиц налоговые органы печатают требования об уплате налога.

С направления этого документа начинается процедура принудительного взыскания. Но должникам дается возможность уплатить налог в добровольном порядке. В противном случае налог и пени будут взысканы через суд, причем гражданину придется дополнительно заплатить госпошлину не менее 200 рублей. Если должник не оплатил налоги и после приказа суда, дело переходит на исполнение к приставам. Они могут применить ограничительные меры, вследствие которых должник не сможет водить машину, продать квартиру, выехать за границу. Сюда же относится арест счетов и имущества. С должника дополнительно будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере 7 процентов от долга, но не менее 1000 рублей.