Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
63-летняя модель, названная одной из самых "горячих женщин" мира
У Андрея Аршавина родилась дочь
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Самолет с 365 пассажирами загорелся при посадке
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
11:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей, сообщили в УФНС по республике. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год наступил 1 декабря 2016 года.

Более 300 тысяч жителей республики не уплатили налогов на общую сумму около1 млрд рублей. Должникам придется заплатить и пени. Для взыскания задолженности имущественных налогов физических лиц налоговые органы печатают требования об уплате налога.

С направления этого документа начинается процедура принудительного взыскания. Но должникам дается возможность уплатить налог в добровольном порядке. В противном случае налог и пени будут взысканы через суд, причем гражданину придется дополнительно заплатить госпошлину не менее 200 рублей. Если должник не оплатил налоги и после приказа суда, дело переходит на исполнение к приставам. Они могут применить ограничительные меры, вследствие которых должник не сможет водить машину, продать квартиру, выехать за границу. Сюда же относится арест счетов и имущества. С должника дополнительно будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере 7 процентов от долга, но не менее 1000 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Россия начала производство ЗРС С-400 для Китая
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь