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11:15 (мск), источник: ИА Башинформ

На уфимских АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» подорожал бензин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе, на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» подорожал бензин марки АИ-95. Литр бензина этой марки стоит сейчас 39,70 рубля.

Стоимость других марок осталась неизменной.

Ранее цены на бензин поднялись на автозаправочных станциях «Башнефти». Как пояснили тогда в компании, розничные цены формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также в зависимости от баланса спроса и предложения на локальном рынке.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным выборочного еженедельного мониторинга на 6 февраля, дизельное топливо на уфимских АЗС стоило в среднем 38,28 рубля за литр. Годом ранее, а точнее, 8 февраля 2016 года его можно было приобрести в башкирской столице на 6,5 процента дешевле.

Бензин марки А-76 (АИ-80) подорожал за год в Уфе на 5,7 процента и достиг 33,60 рубля за литр.

Максимальный рост в цене (на 7,1 процента) за это же время показал бензин марки АИ-92, который неделю назад стоил в среднем 35,33 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 и выше за год поднялся в цене на пять процентов и достиг к 6 февраля планки в 38,60 рубля за литр.

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