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11:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Михаил Блинкин: «ВСМ Москва — Казань с точки зрения национальной экономики безусловно окупится»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Проектно-изыскательский институт ОАО «Мосгипротранс» опубликовал на своем сайте презентационное видео, в котором рассказывается о многих деталях проектируемой трассы высокскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин считает, что оценки проектировщиков условные, но они всегда производятся при подготовке проекта.

«Оценки эффективности могут быть непосредственно бизнесовые (трафик, умноженный на тариф, доход) и сопряженные, т. е. за счет развития территории, смежных отраслей и так далее. Все эти оценки условные. Но любой проектировщик их так или иначе сделает, с разной степенью точности. Это не самое главное. Потому что любой конкретный расчет может грешить произвольными допущениями, неточностями. Самое главное заключается в том, что пилотный проект скоростного сообщения в России должен появиться, чем раньше, тем лучше. ВСМ Москва — Казань — это единственный проект, который проработан полностью. То, что он обеспечит какой-то серьезный и ощутимый эффект — это бесспорно», — отмечает эксперт.

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По мнению специалиста, «то, что в России нет ВСМ — это очень плохо, это надо преодолеть. Единственный проект, который находится в стадии серьезной готовности — это проект Москва — Казань с дальнейшим развитием вплоть до китайской границы».

Что касается окупаемости проекта скоростной магистрали, то здесь стоит сразу оговориться, что стратегически важным для экономики страны является развитие территорий, а не бизнесовая выгода. «Прямой окупаемости может и не быть, а вот косвенная будет. Любая серьезная магистраль приводит к эффекту территориального развития. Эту магистраль надо строить, она с точки зрения национальной экономики безусловно окупится», — считает Михаил Блинкин.

За первые 12 лет работы ВСМ Москва — Казань проектанты ожидают прироста ВВП России в размере 11,7 трлн рублей. Объем налоговых отчислений должен увеличиться на 3,8 трлн рублей. Такие данные озвучены в презентационном ролике на официальном сайте проектно-изыскательского института ОАО «Мосгипротранс».

За счет мультипликативных эффектов после строительства ВСМ Москва — Казань дополнительный прирост внутреннего регионального продукта в первые 12 лет в Татарстане составит 27 процентов или 274 млрд рублей в денежном эквиваленте. Для сравнения, во Владимирской области прирост должен составить 58 процентов (131 млрд руб.), в Нижегородской — 76 процентов (496 млрд руб.), а в Чувашии — 28 процентов (43 млрд руб.).

Общая стоимость проекта оценивается в 1,068 трлн рублей, из них 650 млрд — государственное участие. Таким образом проект должен окупиться в первые годы после запуска за счет повышения уровня ВВП, ВРП и налоговых отчислений.

В презентационном ролике также отмечается, что регионы, на которых проживает около 30 млн россиян, должны получить более 880 млрд рублей дополнительных доходов. В то же время отмечается, что благодаря строительству ВСМ будет создано более 370 тыс рабочих мест в 220 отраслях экономики и промышленности.

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В Казань магистраль заходит севернее обычной железной дороги, причем трасса проходит рядом с микрорайоном Салават Купере, и идет параллельно Горьковскому шоссе. В ролике показан и южный обход Казани, включая железнодорожный мост через Волгу в районе Борового Матюшино с входом к аэропорту. Согласно схеме ВСМ, кроме станции на севере города, планируется создать транспортно-пересадочный узел в районе казанского аэропорта.

Время следования от Москвы до Казани должно сократиться в четыре раза с 14 до 3,5 часов. Среднее время пути между столицами регионов составит 1 час. Длина магистрали — 770 км.

Что касается стоимости проезда, то здесь еще нет конкретной информации. Однако известно, что в 12-вагонном поезде будет 4 класса обслуживания: первый, бизнес, экономический и туристический. В один конец поезд сможет доставить до 680 пассажиров.

Для увеличения скорости окупаемости магистрали предусмотрен транзитный пропуск по ВСМ скоростных грузовых составов. Грузовые поезда планируется сделать на базе обычных высокоскоростных поездов. Причем из вагонов уберут все лишнее вплоть до обшивки, останется только полезная площадь.

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