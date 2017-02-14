В южной части Баренцева моря нашли крупные запасы нефти

Бурение проходило на участке PL533 в 40 км к юго-западу от месторождения Johan Castberg.

Компания оценивает общий объем запасов в диапазоне от 35 до 100 млн баррелей. «Результаты указывают на значительный потенциал роста, для подтверждения которого требуется дальнейшее разведочное бурение скважин», — пояснили в DEA.

DEA работает на этом участке вместе с компаниями Lundin Norway AS (оператор проекта) и Aker BP. DEA принадлежит 30% акций нефтяного участка, оставшиеся две компании владеют долей по 35%.

В прошлом году DEA объявила о намерении вложить $1,3 млрд в месторождение Двалин на шельфе Норвегии, старт производства которого запланирован на 2020 год. Помимо этого компания получила доли в проектах по освоению четырех участков в Норвежском и еще одного в Северном море.