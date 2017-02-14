В Новосибирске больше тысячи работодателей ищут «новичков»

Компании Новосибирской области начали интенсивный набор сотрудников без опыта. У молодых специалистов с высшим образованием по педагогике и медицине больше всего шансов получить место.

Сейчас в банке вакансий региона существует больше 5800 предложений для неопытных сотрудников. «О готовности принять на работу специалистов без опыта заявили 1055 работодателей региона» — рассказали в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Молодым кондитерам обещают заработок от 20 тысяч руб. в Кондитерском доме «ЛаФеста» и «Сибирском Гиганте».

Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования готовы взять в аэропорт Толмачево и «Желдорреммаш». Операторов станков с программным управлением ждут в Тихвинском вагоностроительном заводе Ленинградской области. Там сотрудники смогут получать до 41 тысячи руб.

Столь внезапный интерес компаний к неопытным сотрудникам в министерстве объяснили тем, что организации и предприятия полагаются на высокий уровень подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений региона.