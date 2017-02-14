Рабочих миасского автозавода «Урал» предупредили о четырехдневке

На Миасском автозаводе «Урал» издан приказ о сокращенной рабочей неделе. Один из крупнейших в России производителей полноприводных большегрузов (входит в Группу «ГАЗ») объявил о введении четырехдневки с 10 апреля по 30 сентября 2017 года.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, поставки ведутся в основном корпоративным клиентам крупными партиями. Велика вероятность неритмичного спроса: объемы продаж то снижаются, то резко растут. Гибкий график работы позволяет перестраивать производство под эти колебания — для оптимизации затрат и сохранения занятости персонала.

«В таких ситуациях работодатель обязан заблаговременно оформлять все необходимые документы и приказы и уведомлять коллектив, что и было сделано на заводе. Но определенности в том, что переход на четырехдневку будет в итоге необходим, а тем более на шесть месяцев, на данный момент нет: решение о переходе “Урала” на сокращенный режим работы не принято, график работы будет определяться в зависимости от ситуации на рынке», — подчеркнула пресс-секретарь «Урала» Римма Булгакова.

Стоит отметить, что с начала года аналогичные проблемы испытывают еще два крупных предприятия Южного Урала — «Катавский цемент» и «Уфалейникель».