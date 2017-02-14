В Омском районе новые поставщики подняли тарифы на отопление

Региональная энергетическая комиссия Омской области сообщила, что её завалили письмами жители Омского района. Сельчане просили объяснить, почему после Нового Года так сильно выросли тарифы на тепло. РЭК на своём сайте растолковала, в чём дело.

Раньше несколько сельских поселений района обслуживало ООО «Тепловая компания Омской области», но теперь оно обанкротилось. В 2017 году дома жителей будут отапливать ООО «Омская территориальная коммунальная компания» и муниципальное унитарное предприятия «Районные системы теплоснабжения».

Ирина Безъязыкова, пресс-секретарь Региональной энергетической комиссии Омской области:

— В соответствии с пунктами 17 и 19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвёржденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год в отношении ООО «ОТКК» и МУП «РСТ», как организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование, был применён метод экономически обоснованных расходов. Этот метод предусматривает формирование выручки организаций на основе суммы плановых расходов, поскольку факта расходов у новой организации не существует.

Другой причиной стало заметное снижение полезного отпуска тепловой энергии (на 12%). Оно связано с отключением многих потребителей от теплосетей.

По сравнению с тарифом предыдущего поставщика, расценки новых предприятий выросли на 13,68%.