Власти снимут арест на заложенное в украинских банках имущество крымчан
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости/Прайм. Вопрос неправомерного ареста имущества граждан и компаний в Крыму обсуждался на прошлой неделе на совещании у
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости/Прайм. Вопрос неправомерного ареста имущества граждан и компаний в Крыму обсуждался на прошлой неделе на совещании у
Аресты были наложены Фондом защиты вкладчиков, который реализовывал выкупленные в рамках выплаты компенсаций по вкладам права требования крымчан к украинским банкам. При этом данные от банков, покинувших полуостров, не предоставлялись, и ФЗВ руководствовался старыми данными нотариусов о залогах по примерно 50 тысячам объектов. Судебные приставы с целью обеспечения исковых требований арестовали указанное имущество, а затем выяснилось, что многие заемщики уже полностью расплатились по кредитам.
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) газете сообщили, что на совещании было принято решение активизировать работу над профильным законопроектом и проработать вопрос о возможности снятия ареста с арестованного имущества лиц, имеющих задолженность перед украинскими банками.
Стоимость более половины из 50 тысяч заложенных объектов ниже 5 миллионов рублей, ссылается газета на
Украинские банки не оставили в Крыму никакой документации и вести диалог с ФЗВ отказываются, поэтому выявить реальных должников и обосновать наложение ареста на их залоги по кредитам украинских банков затруднительно, отмечает издание. Кроме того, после снятия ареста имущество может быть реализовано. ФЗВ проще отказаться от работы с мелкими залогами, освобождаемыми от ареста, и заниматься крупными, на которые «амнистия» не распространяется, отмечают собеседники газеты.