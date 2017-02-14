Власти снимут арест на заложенное в украинских банках имущество крымчан

Аресты были наложены Фондом защиты вкладчиков, который реализовывал выкупленные в рамках выплаты компенсаций по вкладам права требования крымчан к украинским банкам. При этом данные от банков, покинувших полуостров, не предоставлялись, и ФЗВ руководствовался старыми данными нотариусов о залогах по примерно 50 тысячам объектов. Судебные приставы с целью обеспечения исковых требований арестовали указанное имущество, а затем выяснилось, что многие заемщики уже полностью расплатились по кредитам.

Из-за жалоб вопрос был вынесен на общественные слушания общественной палаты (ОП) Крыма и был поднят на федеральный уровень. В ОП Крыма сообщили, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на совещании у главы республики Сергея Аксенова.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) газете сообщили, что на совещании было принято решение активизировать работу над профильным законопроектом и проработать вопрос о возможности снятия ареста с арестованного имущества лиц, имеющих задолженность перед украинскими банками.

Стоимость более половины из 50 тысяч заложенных объектов ниже 5 миллионов рублей, ссылается газета на топ-менеджеров украинских банков, ранее работавших в Крыму. Отмечается, что из-под ареста будет выведено имущество как тех, кто рассчитался с долгами, так и тех, кто не рассчитался. ФЗВ уже придется доказывать наличие непогашенного кредита и вновь требовать ареста, что крайне сложно с учетом позиций украинских кредиторов, отмечает газета.

Украинские банки не оставили в Крыму никакой документации и вести диалог с ФЗВ отказываются, поэтому выявить реальных должников и обосновать наложение ареста на их залоги по кредитам украинских банков затруднительно, отмечает издание. Кроме того, после снятия ареста имущество может быть реализовано. ФЗВ проще отказаться от работы с мелкими залогами, освобождаемыми от ареста, и заниматься крупными, на которые «амнистия» не распространяется, отмечают собеседники газеты.