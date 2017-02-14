Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
В Москве объявили штормовое предупреждение
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Гиви и Моторолу не убили: а уехали в Крым – СМИ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
11:50 (мск), источник: РИА Новости

Власти снимут арест на заложенное в украинских банках имущество крымчан

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости/Прайм. Вопрос неправомерного ареста имущества граждан и компаний в Крыму обсуждался на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, по его итогам решено снять арест с ранее находившегося в залоге у украинских банков имущества крымчан стоимостью до 5 миллионов рублей, сообщает во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Источник: РИА "Новости"

Аресты были наложены Фондом защиты вкладчиков, который реализовывал выкупленные в рамках выплаты компенсаций по вкладам права требования крымчан к украинским банкам. При этом данные от банков, покинувших полуостров, не предоставлялись, и ФЗВ руководствовался старыми данными нотариусов о залогах по примерно 50 тысячам объектов. Судебные приставы с целью обеспечения исковых требований арестовали указанное имущество, а затем выяснилось, что многие заемщики уже полностью расплатились по кредитам.

Из-за жалоб вопрос был вынесен на общественные слушания общественной палаты (ОП) Крыма и был поднят на федеральный уровень. В ОП Крыма сообщили, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на совещании у главы республики Сергея Аксенова.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) газете сообщили, что на совещании было принято решение активизировать работу над профильным законопроектом и проработать вопрос о возможности снятия ареста с арестованного имущества лиц, имеющих задолженность перед украинскими банками.

Стоимость более половины из 50 тысяч заложенных объектов ниже 5 миллионов рублей, ссылается газета на топ-менеджеров украинских банков, ранее работавших в Крыму. Отмечается, что из-под ареста будет выведено имущество как тех, кто рассчитался с долгами, так и тех, кто не рассчитался. ФЗВ уже придется доказывать наличие непогашенного кредита и вновь требовать ареста, что крайне сложно с учетом позиций украинских кредиторов, отмечает газета.

Украинские банки не оставили в Крыму никакой документации и вести диалог с ФЗВ отказываются, поэтому выявить реальных должников и обосновать наложение ареста на их залоги по кредитам украинских банков затруднительно, отмечает издание. Кроме того, после снятия ареста имущество может быть реализовано. ФЗВ проще отказаться от работы с мелкими залогами, освобождаемыми от ареста, и заниматься крупными, на которые «амнистия» не распространяется, отмечают собеседники газеты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ОБСЕ поняла, что дальше 'выгораживать' Украину невозможно. Мнение
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь