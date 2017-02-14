Опубликованы планово-расчетные цены на ЖКУ в Минске

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Решение Мингорисполкома об утверждении планово-расчетных цен на услуги ЖКХ в 2017 году опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Все областные исполнительные комитеты и столичный горисполком устанавливают планово-расчетные цены на коммуналку — тарифы, по которым обеспечивается полное возмещение затрат гражданами.

Согласно документу, стоимость техобслуживания жилого дома составит 0,1155 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, техобслуживания лифта — 1,33 рубля с человека в месяц.

Установлены и планово-расчетные цены на теплоснабжение и горячее водоснабжение — 98,8 рубля за гигакалорию. Стоимость водоснабжения составит 0,7638 рубля за кубометр, водоотведения — 0,5103 рубля за кубометр.