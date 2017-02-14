Избирком Ростовской области потратит 300 тыс. руб. на создание настольной игры

Начальная цена контракта составляет 300 тыс. руб. Источником финансирования является областной бюджет. Участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Как сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области, настольная игра «Межгалактические выборы» была разработана еще в 2015 году для популяризации знаний о российской избирательной системе среди молодых людей.

Механика игры схожа с «Монополией», однако игрокам необходимо обладать знаниями обо всех этапах выборов. Сейчас, в связи с рядом изменений в законодательстве, настольную игру необходимо доработать и выпустить новую партию.

За полтора года существования «Межгалактических выборов» в Ростовской области прошло уже более 180 чемпионатов по этой игре на муниципальном, районном и областном уровнях. В соревнованиях приняло участие более 14 тыс. человек.