На благоустройство дорог Ростова-на-Дону выделят более 4 млрд руб

Обновление дорожного покрытия связано с подготовкой к ЧМ-2018 по футболу. Работы по благоустройству пройдут по ул. Левобережной, капремонт коснется ул. Станиславского, Садовой и пр. Стачки.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу реконструируют Южный подъезд к Ростову и мостовой переход в створе пр. Ворошиловский.

Ранее ФКУ Упрдор «Азов» сообщило о начале первого этапа работ по реконструкции. Стоимость Южного подъезда составит 2,6 млрд рублей.