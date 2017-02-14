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16:44 (мск), источник: Коммерсантъ

На благоустройство дорог Ростова-на-Дону выделят более 4 млрд руб

В этом году на ремонт дорог в Ростове региональные власти планируют направить из федерального и областного бюджетов более 4,43 млрд руб, об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Обновление дорожного покрытия связано с подготовкой к ЧМ-2018 по футболу. Работы по благоустройству пройдут по ул. Левобережной, капремонт коснется ул. Станиславского, Садовой и пр. Стачки.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу реконструируют Южный подъезд к Ростову и мостовой переход в створе пр. Ворошиловский.

Ранее ФКУ Упрдор «Азов» сообщило о начале первого этапа работ по реконструкции. Стоимость Южного подъезда составит 2,6 млрд рублей.

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