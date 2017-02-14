На благоустройство дорог Ростова-на-Дону выделят более 4 млрд руб
В этом году на ремонт дорог в Ростове региональные власти планируют направить из федерального и областного бюджетов более 4,43 млрд руб, об этом сообщает
В этом году на ремонт дорог в Ростове региональные власти планируют направить из федерального и областного бюджетов более 4,43 млрд руб, об этом сообщает
Обновление дорожного покрытия связано с подготовкой к ЧМ-2018 по футболу. Работы по благоустройству пройдут по ул. Левобережной, капремонт коснется ул. Станиславского, Садовой и пр. Стачки.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу реконструируют Южный подъезд к Ростову и мостовой переход в створе пр. Ворошиловский.
Ранее ФКУ Упрдор «Азов» сообщило о начале первого этапа работ по реконструкции. Стоимость Южного подъезда составит 2,6 млрд рублей.