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12:33 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область за год увеличила объем поставок в Индию втрое

Значительную долю составляет экспорт продукции оборонных предприятий региона и Новосибирского завода химконцентратов.

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область увеличила объем поставок 2016 году в Индию в 2,7 раза к уровню 2015 года — до $300 млн. Росту поспособствовал экспорт продукции оборонных предприятий региона и Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК), сообщил в пресс-центре ТАСС начальник Новосибирской таможни Валерий Гуков.

«Новосибирская область очень активно начала работать с Индией. Раньше она (Индия) не попадала в наш регион. По Индии поставки производит НЗХК, а также решаются вопросы, связанные с оборонной промышленностью», — сказал он, уточнив, что объем поставок в Индию в 2016 году вырос на $138 млн.

Гуков отметил, что регион также развивает сотрудничество с Венесуэлой, куда поставляется продукция предприятий «Катод» (трансформаторы) и «СКТБ «Катализатор».

Ранее сообщалось, что новосибирский производитель турбогенераторов НПО «Элсиб» выпустил в рамках контракта с Индией два электродвигателя для ТЭС «Виндъячал». Сумма контракта не разглашается.

Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».

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