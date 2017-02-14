Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
МИД заявил, что Россия готова к примерению с "братской" Украиной
У Андрея Аршавина родилась дочь
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Гиви и Моторолу не убили: а уехали в Крым – СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
12:25 (мск), источник: NewsKo

На «Соде-Хлорат» могут уволить до 700 человек

Решение будет принято в течение двух месяцев.

На ООО «Сода-Хлорат» ожидается массовое сокращение — до 700 человек из 1,5 тыс. работающих.

Такая информация была озвучена депутатом краевого заксобрания Юрием Борисовцом во время недавней встречи руководства предприятия и работников цехов. На ней Юрий Львович представил генерального директора «Сода-Хлорат» Романа Пшенникова, ранее работавшего в структурах Сбербанка России и сообщил о предстоящем сокращении работников.

Напомним, Роман Геннадьевич сменил на этом посту Сергея Белослудцева, который, в отличие от своего преемника, не один десяток лет работал на здешних содовых предприятиях. Освободив кресло генерального директора «Сода-Хлорат», Сергей Владимирович остался в руководстве предприятия в качестве советника.

Юрий Борисовец в телефонном разговоре с «Новым компаньоном» информацию о возможном сокращении 700 сотрудников ООО «Сода-Хлорат» не опроверг.

«Это возможно в финале, но окончательное решение пока не принято. Оно может быть принято советом директоров. Думаю, ясность появится в течение двух месяцев», — пояснил он.

По словам Юрия Борисовца, пока сотрудники предприятия не заявляют ни о каких протестных акциях, поскольку нет окончательного решения по вопросу о сокращениях. По той же причине пока не обсуждался вопрос о возможном трудоустройстве высвобожденных сотрудников.

Причину, по которой учредители предприятия задумались о массовых увольнениях, Юрий Борисовец охарактеризовал кратко:

«Это связано с ситуацией на рынке. Вопрос достаточно сложный, чтобы отвечать на него коротко».

Юрий Борисовец является учредителем ООО «Сода-хлорат» через управляющую компанию РИАЛ.

ООО «Сода-Хлорат» — одно из двух березниковских содовых предприятий Березников, сохранившихся в результате передела ещё советского ПО, а позже АО «Сода» в начале 2000-х годов.

Пермская фирма «ТЭКТО», где генеральным директором был ещё тогда Юрий Борисовец, купив тогда пакет акций «Соды», сумела войти в её управление. Контрольный пакет фирмы «ТЭКТО» в то время принадлежал небезызвестному пермяку Рифкату Ибрагимову. Он тогда же контролировал и ЗАО «Мусульманбанк».

А вскоре — в 1997 году — Юрий Борисовец вместе с Валерием Закоптеловым учредили концерн Российский индустриальный альянс. РИАЛ владел акциями ряда предприятий Прикамья, в том числе и содовыми. Тогда вместо банкротившейся «Соды» и появились «Березниковский содовый завод» и множество других фирм — ООО «Березникихимпром», ООО «Сода-хлорат». Из того множества фирм сохранились сегодня лишь два предприятия — ООО «Сода-хлорат» и «Березниковоский содовый завод», принадлежащий теперь «Башкирской содовой компании» из Стерлитамака.

Сегодня учредителем «Сода-Хлорат» является ООО «Карго». При этом у березниковской компании есть два залоговых обременения СБ РФ от 2011-го и 2015 года с требованием полного исполнения обязательства по кредитам, с уставным капиталом в 434,5 млн руб.

Как сообщила председатель координационного совета профсоюзов Березников Алла Каргапольцева, на ближайшем заседании совета 16 февраля будет обсуждаться вопрос по предстоящему сокращению работников на «Сода-Хлорат».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Такими, как Рогозин
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь