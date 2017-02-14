На «Соде-Хлорат» могут уволить до 700 человек

На ООО «Сода-Хлорат» ожидается массовое сокращение — до 700 человек из 1,5 тыс. работающих.

Такая информация была озвучена депутатом краевого заксобрания Юрием Борисовцом во время недавней встречи руководства предприятия и работников цехов. На ней Юрий Львович представил генерального директора «Сода-Хлорат» Романа Пшенникова, ранее работавшего в структурах Сбербанка России и сообщил о предстоящем сокращении работников.

Напомним, Роман Геннадьевич сменил на этом посту Сергея Белослудцева, который, в отличие от своего преемника, не один десяток лет работал на здешних содовых предприятиях. Освободив кресло генерального директора «Сода-Хлорат», Сергей Владимирович остался в руководстве предприятия в качестве советника.

Юрий Борисовец в телефонном разговоре с «Новым компаньоном» информацию о возможном сокращении 700 сотрудников ООО «Сода-Хлорат» не опроверг.

«Это возможно в финале, но окончательное решение пока не принято. Оно может быть принято советом директоров. Думаю, ясность появится в течение двух месяцев», — пояснил он.

По словам Юрия Борисовца, пока сотрудники предприятия не заявляют ни о каких протестных акциях, поскольку нет окончательного решения по вопросу о сокращениях. По той же причине пока не обсуждался вопрос о возможном трудоустройстве высвобожденных сотрудников.

Причину, по которой учредители предприятия задумались о массовых увольнениях, Юрий Борисовец охарактеризовал кратко:

«Это связано с ситуацией на рынке. Вопрос достаточно сложный, чтобы отвечать на него коротко».

Юрий Борисовец является учредителем ООО «Сода-хлорат» через управляющую компанию РИАЛ.

ООО «Сода-Хлорат» — одно из двух березниковских содовых предприятий Березников, сохранившихся в результате передела ещё советского ПО, а позже АО «Сода» в начале 2000-х годов.

Пермская фирма «ТЭКТО», где генеральным директором был ещё тогда Юрий Борисовец, купив тогда пакет акций «Соды», сумела войти в её управление. Контрольный пакет фирмы «ТЭКТО» в то время принадлежал небезызвестному пермяку Рифкату Ибрагимову. Он тогда же контролировал и ЗАО «Мусульманбанк».

А вскоре — в 1997 году — Юрий Борисовец вместе с Валерием Закоптеловым учредили концерн Российский индустриальный альянс. РИАЛ владел акциями ряда предприятий Прикамья, в том числе и содовыми. Тогда вместо банкротившейся «Соды» и появились «Березниковский содовый завод» и множество других фирм — ООО «Березникихимпром», ООО «Сода-хлорат». Из того множества фирм сохранились сегодня лишь два предприятия — ООО «Сода-хлорат» и «Березниковоский содовый завод», принадлежащий теперь «Башкирской содовой компании» из Стерлитамака.

Сегодня учредителем «Сода-Хлорат» является ООО «Карго». При этом у березниковской компании есть два залоговых обременения СБ РФ от 2011-го и 2015 года с требованием полного исполнения обязательства по кредитам, с уставным капиталом в 434,5 млн руб.

Как сообщила председатель координационного совета профсоюзов Березников Алла Каргапольцева, на ближайшем заседании совета 16 февраля будет обсуждаться вопрос по предстоящему сокращению работников на «Сода-Хлорат».