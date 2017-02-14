Проект «РМК Арены» в Челябинске назвали шедевром
На инвестсовете региона.
На инвестсовете региона.
Проект многофункционального спорткомплекса «РМК Арена», который Русская медная компания (РМК) планирует построить в Челябинске, одобрен на Совете по улучшению инвестклимата региона.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Предстоит создать шедевр, которым бы мог бы гордиться любой из развитых городов мира, пояснил гендиректор
«Олимпийский 50-метровый бассейн, ледовая арена, площадки для игровых видов спорта,
Стоит отметить, что проект вписан в программу подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые Южный Урал примет в 2020 году.