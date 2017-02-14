Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Россиянин открыл бизнес с выручкой 30 млн рублей в год
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
12:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Проект «РМК Арены» в Челябинске назвали шедевром

На инвестсовете региона.

Проект многофункционального спорткомплекса «РМК Арена», который Русская медная компания (РМК) планирует построить в Челябинске, одобрен на Совете по улучшению инвестклимата региона.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, презентация комплекса состоялась 13 февраля 2017 года на совещании под председательством губернатора Бориса Дубровского. Отзывы только положительные.

Предстоит создать шедевр, которым бы мог бы гордиться любой из развитых городов мира, пояснил гендиректор компании-застройщика ГК PREMIER Владимир Пузанков. «РМК Арена» украсит набережную реки Миасс недалеко от лесопарка. Инвестиции оцениваются в 5 миллиардов рублей, срок реализации — 6 лет.

«Олимпийский 50-метровый бассейн, ледовая арена, площадки для игровых видов спорта, фитнес-центр и скейт-парк будут доступны каждому. Цель — не только взращивать олимпийских чемпионов, но и приобщать людей к здоровому образу жизни всей семьей. Это очень актуально для Челябинска и всего региона», — подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Стоит отметить, что проект вписан в программу подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые Южный Урал примет в 2020 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На заводе "Уральские локомотивы" погиб рабочий
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь