Региональные власти планируют продать форт на Балтийской косе

Всего в перечень для приватизации на 2017−2019 годы включены 27 крупных объектов, среди которых имущественные комплексы 14 военных городков.
В июле 2016 года появилась информация о том, что неизвестные разбирают форт на кирпичи. Собственник объекта написал заявление в полицию.
Западный форт на Балтийской косе построили в 1869 году. По сведениям из открытых источников, это сооружение в составе крепости Пиллау создавалось из-за оружейной эволюции других европейских стран. Гладкоствольные пушки главного сооружения не могли противостоять усовершенствованным орудиям военных кораблей, и стены форта в форме дуги прикрывали крепость Пиллау с северо-запада. Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения.