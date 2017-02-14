Региональные власти планируют продать форт на Балтийской косе

Всего в перечень для приватизации на 2017−2019 годы включены 27 крупных объектов, среди которых имущественные комплексы 14 военных городков.

В июле 2016 года появилась информация о том, что неизвестные разбирают форт на кирпичи. Собственник объекта написал заявление в полицию.