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16:49 (мск), источник: Калининград.Ru

Региональные власти планируют продать форт на Балтийской косе

Власти планируют выставить на торги форт, расположенный на Балтийской косе. Об этом на заседании областного правительства во вторник, 14 февраля, рассказала директор агентства по имуществу Наталья Кузнецова.

Источник: Калининград.Ru

Всего в перечень для приватизации на 2017−2019 годы включены 27 крупных объектов, среди которых имущественные комплексы 14 военных городков.

В июле 2016 года появилась информация о том, что неизвестные разбирают форт на кирпичи. Собственник объекта написал заявление в полицию.

Западный форт на Балтийской косе построили в 1869 году. По сведениям из открытых источников, это сооружение в составе крепости Пиллау создавалось из-за оружейной эволюции других европейских стран. Гладкоствольные пушки главного сооружения не могли противостоять усовершенствованным орудиям военных кораблей, и стены форта в форме дуги прикрывали крепость Пиллау с северо-запада. Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения.

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