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12:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Судебные приставы взыскали в бюджет Новосибирска более 200 млн рублей

Указанная сумма в 2,5 раза больше чем в 2015 году.

Судебные приставы в 2016 году взыскали в бюджет города Новосибирска 229 млн рублей, из которых 221 млн рублей — сумма, взысканная по арендным платежам. Об этом на совместном заседании постоянной комиссии горсовета по местному самоуправлению и постоянной комиссии по муниципальной собственности заявил руководитель управления ФССП по Новосибирской области Виталий Эрлер.

«Таким образом, в 2016 году взыскано на 136 млн рублей или в 2,5 раза (146,6%) больше чем в 2015 году, и на 143 млн рублей или на 165,8% больше чем в 2014 году», — уточнил Эрлер.

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