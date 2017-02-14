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13:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске земля на улице Энгельса подорожала в 25 раз

По итогам аукциона.

Источник: УралИнформБюро

Министерство имущества Челябинской области разыграло аукцион на право аренды земли в центре южноуральской столицы на улице Энгельса. Изначально за участок площадью 759 квадратных метров чиновники просили 5% от кадастровой стоимости, то есть 394 тысячи рублей в год. Однако в ходе торгов цена подскочила до 10 миллионов 116 тысяч рублей.

Победителем признано ООО «Офис», с которым заключен договор аренды на 32 месяца. Компания возведет на участке жилую многоэтажку, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе минимущества Челябинской области.

«Арендная плата за земельные участки является одним из источников неналоговых поступлений в региональный бюджет. В прошлом году эта цифра составила 29 миллионов 457 тысяч рублей», — пояснил региональный министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

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