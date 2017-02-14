В Уфе в двух районах предстоит отключение холодной воды

В Орджоникидзевском районе с 10 до 20 часов воды не будет в муниципальном учреждении по благоустройству (ул. Кемеровская, 114); на Северном автовокзале (Кемеровская, 82); в городских очистных сооружениях канализации (закрывается один ввод со стороны ул. Садовой); саду «Нефтяник»; автосервисе на Войкова, 2; двух торговых точках по Садовой, 15 и Губкина, 20/1; и ряде частных домов по Садовой (6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 27), Чукотской (21, 23, 25, 27, 29, 31, 33) и Кемеровской (108, 110, 112, 112а).

В Калининском районе с 10 до 17 часов воду отключат в жилых домах №№ 76, 78 по улице Первомайской.