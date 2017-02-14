Укрепление тенге носит временный характер — аналитик

«Укрепление тенге, на наш взгляд, носит временный характер. Это было связано с двумя факторами. Первый — благоприятная и спокойная ситуация на рынке нефти, где мы видим, по сути, минимальные колебания нефти в узком диапазоне 55−57 долларов за баррель. Второй — крупные налоговые выплаты, в частности, оплата КПН по итогам 2016 года. К тому же в феврале свои отдельные налоги оплачивают экспортеры сырья. Оба фактора в скором времени утратят свое влияние. Налоговый период закончится, а у нефти есть все хорошие перспективы для падения, учитывая динамичное восстановление сланцевого сектора в США», — отметил Айвар Байкенов.

По его мнению, причин для дальнейшего роста цен пока нет, при этом есть вероятность снижения до 50−53 долл. за баррель. Он также подчеркнул, что имеются еще три фактора, которые могут сыграть не в пользу национальной валюты в краткосрочной перспективе.

«Первое — потенциальное ослабление рубля на фоне официального желания российских властей не допускать дальнейшего укрепления валюты и дальнейшее снижение базовой ставки ЦБ РФ. Второе — смягчение нашей денежно-кредитной политики также может ослабить позиции тенге: падение ставок постепенно снижает привлекательность тенговых активов. Третье — возобновление покупок иностранной валюты банками, бизнесом и населением, учитывая текущие уровни курса», — сказал аналитик.

Все это вкупе может привести к временному ослаблению курса до уровня 330−335 тенге за доллар или на 3−4%, подчеркнул Айвар Байкенов. Согласно официальному курсу Национального банка РК курс тенге Т321,95 за 1 USD.