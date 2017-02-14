Суд арестовал землю под екатеринбургским ЖК «Первый Николаевский»
Для сохранности.
Для сохранности.
Арбитражный суд Свердловской области арестовал участки под строящимся ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге, удовлетворив иск Сбербанка, передает «Уралинформбюро». Земля принадлежит
Арест площадок гарантирует их сохранность на время судебных разбирательств, инициированных банком
«Устусстрой» задолжал Сбербанку по кредиту, выданному в 2013 году на строительство «Первого Николаевского». В 2016 году работы на объекте встали
«Введение этой процедуры снизит шансы для привлечения инвестора для достройки объекта и на неопределенный срок отложит сдачу его в эксплуатацию. Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками», — пояснили в банке.