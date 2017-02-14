Суд арестовал землю под екатеринбургским ЖК «Первый Николаевский»

Арбитражный суд Свердловской области арестовал участки под строящимся ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге, удовлетворив иск Сбербанка, передает «Уралинформбюро». Земля принадлежит компании-застройщику «Устусстрой», входящей в НП «Уралэнергостройкомплекс».

Арест площадок гарантирует их сохранность на время судебных разбирательств, инициированных банком из-за долга застройщика в 1,3 миллиарда рублей. Кадастровая стоимость двух участков площадью в 2,4 и 1,2 гектара составляет 342 миллиона рублей.

«Устусстрой» задолжал Сбербанку по кредиту, выданному в 2013 году на строительство «Первого Николаевского». В 2016 году работы на объекте встали из-за финансовых проблем застройщика. К компании посыпались иски о банкротстве. При этом Сбербанк выступает против признания «Уктусстроя» несостоятельным.

«Введение этой процедуры снизит шансы для привлечения инвестора для достройки объекта и на неопределенный срок отложит сдачу его в эксплуатацию. Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками», — пояснили в банке.