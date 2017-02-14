Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
У Андрея Аршавина родилась дочь
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В 2016 году жители Прикамья собрали на капремонт 1,1 млрд рублей

Пока что долги имеет почти половина жителей региона.

Почти 65% пермяков вовремя оплачивали счета за капремонт в 2016 году. На общий счёт в крае собрали 1,1 млрд рублей, на спецсчета — 95 миллионов рублей.

Собираемость резко выросла в ноябре-декабре прошлого года, потому что жители края начали получать квитанции с начисленными пенями. Также фонд капремонта начал взыскивать долги через суды. После получения уведомления из судов о начисленом долге многие жители региона тоже начали вносить оплату.

В 2017 году в Прикамье планируют капитально отремонтировать 955 домов на общую сумму 1 миллиард рублей. Во всех домах проводят 10 видов работ, в том числе — замену лифтов и лифтового оборудования.

Отмечается, что за прошлый год подрядчики отремонтировали 180 домов. Однако при капремонте возникал ряд проблем. Так, некоторые подрядчики не соблюдали сроки работ, проводили некачественный ремонт с нарушениями проектной документации. Все нарушители заплатили штрафы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь