В 2016 году жители Прикамья собрали на капремонт 1,1 млрд рублей

Почти 65% пермяков вовремя оплачивали счета за капремонт в 2016 году. На общий счёт в крае собрали 1,1 млрд рублей, на спецсчета — 95 миллионов рублей.

Собираемость резко выросла в ноябре-декабре прошлого года, потому что жители края начали получать квитанции с начисленными пенями. Также фонд капремонта начал взыскивать долги через суды. После получения уведомления из судов о начисленом долге многие жители региона тоже начали вносить оплату.

В 2017 году в Прикамье планируют капитально отремонтировать 955 домов на общую сумму 1 миллиард рублей. Во всех домах проводят 10 видов работ, в том числе — замену лифтов и лифтового оборудования.

Отмечается, что за прошлый год подрядчики отремонтировали 180 домов. Однако при капремонте возникал ряд проблем. Так, некоторые подрядчики не соблюдали сроки работ, проводили некачественный ремонт с нарушениями проектной документации. Все нарушители заплатили штрафы.