В 2016 году жители Прикамья собрали на капремонт 1,1 млрд рублей
Пока что долги имеет почти половина жителей региона.
Пока что долги имеет почти половина жителей региона.
Почти 65% пермяков вовремя оплачивали счета за капремонт в 2016 году. На общий счёт в крае собрали 1,1 млрд рублей, на спецсчета — 95 миллионов рублей.
Собираемость резко выросла в
В 2017 году в Прикамье планируют капитально отремонтировать 955 домов на общую сумму 1 миллиард рублей. Во всех домах проводят 10 видов работ, в том числе — замену лифтов и лифтового оборудования.
Отмечается, что за прошлый год подрядчики отремонтировали 180 домов. Однако при капремонте возникал ряд проблем. Так, некоторые подрядчики не соблюдали сроки работ, проводили некачественный ремонт с нарушениями проектной документации. Все нарушители заплатили штрафы.