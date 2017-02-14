Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Филипп Киркоров готов снова стать папой
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:22 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области тарифы на коммунальные услуги снова вырастут

В Нижегородской области за 2016 год тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем выросли на 7%.

Цены на коммунальные услуги снова вырастут в этом году. Повышение тарифов планируется с 1 июля текущего года, в среднем по Нижегородской области тарифы вырастут на 5%. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Александр Гусев.

Цены на газ в Нижегородской области планируется поднять на 3,9%, а на электроэнергию на 5%. В среднем же по России повышение тарифов не должно превысить 5%.

«Но рост платы может быть не одинаковым для всех. Дома пользуются разными видами услуг. У кого-то есть горячая вода, у кого-то нет. Кто-то пользуется газом для приготовления пищи, а кто-то электрической плитой. Рост может составить и 2% и 8%», — рассказал гендиректор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников.

В Нижегородской области за 2016 год тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем выросли на 7%.

Комментарии
1
Президент
Тарифы поднимаються,а услуги почему ухудшаются?10-й год неможет не управляющая компания Наш дом,не департамент транспорта не могут решить вопрос по установке кармана для автомашины инвалида у 3-го подъезда д.54 по Ю.Шоссе,протоколом с собственниками квартир вопрос давно согласован,департамент обещал решить,но у на с как всегда, а хотелось лучше.Клумбы в Автозаводском районе в 2016году цветами вообще не засаживались,чуть между лопухами посадили вокруг памятника Киселеву,а кругом крапива,тем более не сажали по ул Веденяпина,особенно заросли клумбы на углу Ю.Шоссе.Козырьки широкие у 3-х подъездов нашего дома так и не сделали,а сделали у 2-го,но они не просили.Дворовую хоккейную площадку не восстановили,а КУГИНО комисией решило ее совсем убрать,но денег нет в бюджете на снос,вот горе то,а детям покататься на коньках негде,а на платных ледовых площадках по 400руб за час ,редко какая мать или отец даст денег ребенку.Температуру в квартирах ДУКи не замеряют,а в морозы холодно в квартирах,приходиться ходить в шерстяных носках и свиторе,а ведь норматив от 18до 24градусов должен быть,в ООО"Жилсервис"сообщали в морозы об этом мастеру сантехников,обещала прийти замерить,но не пишла,знает,что нарушают норму.Клумбами у дома ДУК так и не занимается,хорошо хоть кран для поливки провели,а вот землю на клумбу у 3-го подъезда ранней весной опять не привезут,а если привезут ,то в середите лета,когда цветы вырастут и распустятся,да и привезут фильтрат водоочистительных сооружений,похожий на землю,в нем цветы не растут.У магазина СПАР так все лето огромную яму в асфальте так и не засыпали и не заасфальтировали.Так надо бы всю эту тарифную комисиию пригнать в город,на эти ямы с лопатами поработать не на суле задом,а руками,головой и совесть может пробудиться,как у ДУКа,Жилищной инспекции и Администрации,района,города и области!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь