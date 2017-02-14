В Нижегородской области тарифы на коммунальные услуги снова вырастут
В Нижегородской области за 2016 год тарифы на
В Нижегородской области за 2016 год тарифы на
Цены на коммунальные услуги снова вырастут в этом году. Повышение тарифов планируется с 1 июля текущего года, в среднем по Нижегородской области тарифы вырастут на 5%. Об этом сообщил начальник управления
Цены на газ в Нижегородской области планируется поднять на 3,9%, а на электроэнергию на 5%. В среднем же по России повышение тарифов не должно превысить 5%.
«Но рост платы может быть не одинаковым для всех. Дома пользуются разными видами услуг. У
В Нижегородской области за 2016 год тарифы на