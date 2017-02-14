В Нижегородской области тарифы на коммунальные услуги снова вырастут

Цены на коммунальные услуги снова вырастут в этом году. Повышение тарифов планируется с 1 июля текущего года, в среднем по Нижегородской области тарифы вырастут на 5%. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Александр Гусев.

Цены на газ в Нижегородской области планируется поднять на 3,9%, а на электроэнергию на 5%. В среднем же по России повышение тарифов не должно превысить 5%.

«Но рост платы может быть не одинаковым для всех. Дома пользуются разными видами услуг. У кого-то есть горячая вода, у кого-то нет. Кто-то пользуется газом для приготовления пищи, а кто-то электрической плитой. Рост может составить и 2% и 8%», — рассказал гендиректор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников.