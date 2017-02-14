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13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске насчитали 139 разваливающихся жилых домов

В 2017 году 180 млн рублей будет выделено на расселение ветхих домов, сообщает пресс-служба мэрии.

В Новосибирске насчитали 139 разваливающихся жилых домов, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен обратиться к органам госвласти с предложением продлить действие федеральной программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Глава города призвал депутатов поддержать эту инициативу.

«139 домов в Новосибирске признаны ветхими и аварийными уже после 2012 года и в федеральную программу не попали. Денег в бюджете города на них нет. Все задачи, которые были перед нами поставлены в соответствии с федеральной программой, к концу текущего года мы выполним. Но что делать с десятками домов, которые в программу не попали? В 2016 году город смог выделить на расселение 145 млн рублей. В этом году на эти цели пойдет 180 млн рублей консолидированного бюджета, это шесть расселенных домов», — добавил мэр Анатолий Локоть.

В 2016 году мэрия провела аукционы на право развития 12 застроенных территорий, по их результатам заключено девять договоров по расселению 37 аварийных домов.

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