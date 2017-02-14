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16:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В «Лужниках» завершены все строительные работы

К ЧМ-2018 на стадионе возведут временные сооружения: зоны для журналистов, фан-зоны, зоны VIP-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сдать в эксплуатацию большую спортивную арену «Лужников» планируется до конца первого полугодия, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Все строительные работы в “Лужниках” уже завершены, ведётся монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка», — отметил заммэра. Он добавил, что завершается и монтаж зрительских кресел на трибунах.

У нас нет никаких сомнений в том, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.
Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Планируется и дальнейшее благоустройство олимпийского комплекса «Лужники». Многое, в том числе на территории набережной, было сделано в прошлом году. Остальные работы начнутся совсем скоро.

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«Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству. В будущем нам предстоит разместить на территории комплекса большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны VIP-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования», — сообщил Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас с федеральным центром обсуждается вопрос координации усилий, чтобы всё запланированное было сделано качественно и в срок.

В 2018 году в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля.

После реконструкции кровля спортивной арены превратится в огромный медиаэкран, на котором будут транслировать матчи. Появятся единый центр управления с удобным визуальным обзором трибун и игрового поля, два больших видеоэкрана для просмотра матчей.

Ранее заммэра заявил, что стадион станет настоящим шедевром. «Он не только войдёт в десятку крупнейших в мире футбольных арен, но и будет спортивным объектом мирового уровня, за который нам не придётся стыдиться», — сказал руководитель Стройкомплекса столицы.

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