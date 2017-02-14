Кобяков: заброшенное госимущество в РБ вовлекают в оборот «робко»

Во вторник глава правительства провел заседание президиума Совета министров, на котором рассмотрел итоги этой работы в минувшем году. При этом премьер отметил, что сегодня в стране по официальным данным не используется 2,2 миллиона квадратных метров площадей, это порядка двух процентов всего недвижимого госимущества. За этими цифрами скрываются недополученные доходы госпредприятий и бюджета, значительные расходы на содержание таких объектов, плюс имущественные налоги.

«Заметного прогресса в этой работе не отмечается. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем объеме из года в год остается на прежнем уровне. Планы по вовлечению в хозяйственный оборот в 2016 году не выполнены», — сказал Кобяков, слова которого приводит пресс-служба правительства.

По данным премьера, всего вовлечено в оборот 1006 объектов или 65 процентов от плана. «Судя по цифрам, представленным Госкомимуществом, больше претензий к облисполкомам. Хуже других обстоят дела в Витебской области и в Минске», — добавил Кобяков.

Глава правительства подчеркнул, что законодательно все урегулировано, полномочия у каждого есть. «Но пользуемся мы ими очень осторожно, я бы даже сказал, робко. Предприниматели совершено справедливо ставят перед правительством вопросы об упрощении доступа к неиспользуемому государственному имуществу. Существует множество бюрократических барьеров, излишних ведомственных требований к объектам. Это ограничивает возможность инициативных, предприимчивых людей использовать пустующие объекты под открытие бизнеса и сдерживают процесс их вовлечения в коммерческий оборот», — констатировал Кобяков.

По словам премьер-министра, есть вопросы и к регулятору в лице Госкомимущества. По его словам, правительство не видит предложений по кардинальной перестройке этой работы, либерализации условий вовлечения имущества в хозоборот.

Он также заявил, что ГКИ вместе с министерствами не может уже который год решить проблему оценки эффективности использования имущества госпредприятиями.

Кобяков отметил, что КГК Беларуси критикует работу Госимущества, поскольку при проверках выявляются факты искажения отчетной информации, случаи сокрытия самого наличия неиспользуемого имущества, отмечается отсутствие должного контроля со стороны Госкомимущества за организацией этой работы в областях и достоверности представляемых ими данных.

Премьер подчеркнул, что считает это недопустимым.