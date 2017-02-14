Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске снесут 600 рекламных щитов, установленных незаконно

Владельцы рекламных конструкций должны в течение месяца демонтировать то, что не попало в новую схему размещения подобных объектов из-за многочисленных нарушений при установке.

Мэрия Омска продолжает очищать улицы города от незаконно установленных рекламных конструкций.

По данным на 1 января 2017 года, вне закона объявлены порядка 600 рекламных щитов, установленных на улицах города и фасадах домов. Речь идет о тех носителях, которые либо незаконно устанавливались изначально, либо эксплуатировались с грубыми нарушениями.

Сегодня городские власти объявили о том, что работы по демонтажу незаконных конструкций уже в ближайшее время активизируются, однако владельцам рекламных счетов дешевле самостоятельно убрать их с улиц города, так как за принудительный демонтаж муниципальные власти возьмут дополнительную плату. Все владельцы незаконных носителей рекламы уже получили предписания и должны выполнить их в 30-дневный срок. При этом некоторые предприниматели, не сумевшие получить право на законное размещение щитов, болезненно воспринимают нововведения на рекламном рынке.

Напомним, новая схема размещения рекламных конструкций была утверждена в Омске в феврале 2016 года, и все это время власти пытались вести переговоры с предпринимателями о добровольном демонтаже. По новой схеме в городе должно быть всего 1913 рекламных щитов, причем по итогам последних торгов 1191 мест уже продано различным рекламным агентствам.

На всех имеющихся в городе рекламных щитах должны быть таблички с указанием установившей щит организации, контактного телефона собственника и инвентарного номера, по которому можно найти конструкцию в реестре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Москве за попытку заказного убийства продюсера из Омска будут судить его коллегу и двух киллеров из Воркуты
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь