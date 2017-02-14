В Омске снесут 600 рекламных щитов, установленных незаконно

Мэрия Омска продолжает очищать улицы города от незаконно установленных рекламных конструкций.

По данным на 1 января 2017 года, вне закона объявлены порядка 600 рекламных щитов, установленных на улицах города и фасадах домов. Речь идет о тех носителях, которые либо незаконно устанавливались изначально, либо эксплуатировались с грубыми нарушениями.

Сегодня городские власти объявили о том, что работы по демонтажу незаконных конструкций уже в ближайшее время активизируются, однако владельцам рекламных счетов дешевле самостоятельно убрать их с улиц города, так как за принудительный демонтаж муниципальные власти возьмут дополнительную плату. Все владельцы незаконных носителей рекламы уже получили предписания и должны выполнить их в 30-дневный срок. При этом некоторые предприниматели, не сумевшие получить право на законное размещение щитов, болезненно воспринимают нововведения на рекламном рынке.

Напомним, новая схема размещения рекламных конструкций была утверждена в Омске в феврале 2016 года, и все это время власти пытались вести переговоры с предпринимателями о добровольном демонтаже. По новой схеме в городе должно быть всего 1913 рекламных щитов, причем по итогам последних торгов 1191 мест уже продано различным рекламным агентствам.

На всех имеющихся в городе рекламных щитах должны быть таблички с указанием установившей щит организации, контактного телефона собственника и инвентарного номера, по которому можно найти конструкцию в реестре.