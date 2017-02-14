Число выданных воронежцам ипотечных кредитов за год выросло на 24,2%

Количество выданных ипотечных кредитов в Воронежской области за год увеличилось на 24,2%, сообщила пресс-служба регионального отделение Банка России по ЦФО во вторник, 14 февраля. В 2016 году жители области ради покупки жилья взяли в долг 19,9 млрд рублей.

По данным Центробанка, в 2016 году воронежцам выдали 13,7 тыс. ипотечных жилищных кредита, а в 2015-м — 11,4 тыс. кредитов. К началу 2016 года объем задолженности по ипотеке составил 57 млрд рублей, при этом около 98,9% должников ежемесячные платежи вносят своевременно.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в Воронежской области по состоянию на 1 января 2017 года составил 1,5 млн рублей, причем за 2016 год ставки по ипотеке понизились в среднем с 13,1% до 12,3% годовых.

В 2016 году в регионе ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались, добавила пресс-служба Центробанка.

Контекст

В 2016 году средний срок ипотечного кредитования в Воронежской области увеличился с 14,63 до 15,12 лет, что переместило регион на 29 место в рейтинге по сроку ипотечного кредитования. За год рост составил 3,3%. Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) — 18,11 лет. Минимальные сроки кредита эксперты оказались в Чеченской республике (13,61 лет).

В конце 2016 года член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Лукин на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым сообщил, что снижение процентной ставки до 7−8% годовых по ипотечному кредитованию обеспечит дополнительную возможность покупки жилья для 15,3 тыс. воронежских семей. Глава региона отметил, что эта информация будет детально проанализирована для формирования предложений на федеральный уровень.