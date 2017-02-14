Число выданных воронежцам ипотечных кредитов за год выросло на 24,2%
К началу 2016 года объем задолженности по ипотеке составил 57 млрд рублей, при этом около 98,9% должников ежемесячные платежи вносят своевременно.
К началу 2016 года объем задолженности по ипотеке составил 57 млрд рублей, при этом около 98,9% должников ежемесячные платежи вносят своевременно.
Количество выданных ипотечных кредитов в Воронежской области за год увеличилось на 24,2%, сообщила
По данным Центробанка, в 2016 году воронежцам выдали 13,7 тыс. ипотечных жилищных кредита, а в 2015-м — 11,4 тыс. кредитов. К началу 2016 года объем задолженности по ипотеке составил 57 млрд рублей, при этом около 98,9% должников ежемесячные платежи вносят своевременно.
Средний размер ипотечного жилищного кредита в Воронежской области по состоянию на 1 января 2017 года составил 1,5 млн рублей, причем за 2016 год ставки по ипотеке понизились в среднем с 13,1% до 12,3% годовых.
В 2016 году в регионе ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались, добавила
Контекст
В 2016 году средний срок ипотечного кредитования в Воронежской области увеличился с 14,63 до 15,12 лет, что переместило регион на 29 место в рейтинге по сроку ипотечного кредитования. За год рост составил 3,3%. Лидером рейтинга стал
В конце 2016 года член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Лукин на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым сообщил, что снижение процентной ставки до 7−8% годовых по ипотечному кредитованию обеспечит дополнительную возможность покупки жилья для 15,3 тыс. воронежских семей. Глава региона отметил, что эта информация будет детально проанализирована для формирования предложений на федеральный уровень.