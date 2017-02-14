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14:36 (мск), источник: Ежедневник.by

Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси снизился

Министерство труда и социальной защиты Беларуси отмечает существенное снижение напряженности на рынке труда страны.

Источник: Reuters

Как сообщила пресс-служба министерства, уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2017 года составил 0,9% к численности экономически активного населения и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на 0,1% (на 1 февраля 2016 года — 1,1%).

На учете в качестве безработных на 1 февраля 2017 года состояло 39,9 тыс. безработных, что на 16,3% меньше, чем на 1 февраля 2016 года (43,3 тыс. человек).

Нанимателями заявлены сведения о наличии на 1 февраля 2017 года 39,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,4% больше, чем на 1 февраля 2016 года Спрос на работников по рабочим профессиям составил 49,2% от общего числа вакансий против 49,1% на 1 февраля 2016 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 февраля 2017 года составил 1 (на 1 февраля 2016 г. — 1,7). При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий Гродненской области (0,8 безработных на вакансию), Могилевской области (0,9 безработных на вакансию) и г. Минске (0,6 безработных на вакансию).

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы в январе 2017 года на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 9,5 тыс. человек, из них 7,6 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 308 человек.

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 5 семьям безработных.

В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 5,9 тыс. человек.

За содействием в трудоустройстве в январе 2017 года обратилось 19,2 тыс. человек, поставлено на учет в качестве безработных 15,9 тыс. человек (110,8% и 105,8% соответственно к январю 2016 года).

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