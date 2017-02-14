На социальные проекты в 2017 году Челябинск получит 1,7 миллиона рублей от ОМК

Выбор поселка Новосинеглазово оказался не случаен. Именно на территории этого округа работает структурное подразделение ОМК — АО «Трубодеталь», которое не первый год реализует в поселении социальные и благотворительные начинания. Так, только в прошлом году здесь были осуществлены такие акции, как «Занятный вечер» (для творческой инициативы пожилых людей), «Тепло в квадрате» (декор и уют в квартире), курс молодых добровольцев (волонтерское движение), «Ваш выбор — жизнь» (помощь онкобольным детям), «В спорт вместе с «Трактором» (физкультура и спорт).

Всего же из 39 представленных в 2016 году проектов Объединенная металлургическая компания, отмечающая в этом году свой 25-летний юбилей, поддержала 12 проектов из Челябинской области. По России было подано 256 заявок, из которых были одобрены 35. В текущем году на эти цели ОМК планирует израсходовать 9,3 миллиона рублей.

Среди главных направлений для подачи заявок организаторы конкурса, в первую очередь, выделяют два — «Интеллектуальная металлургия» и экологические проекты. Причем, некоммерческие организации, предлагающие социальные и благотворительные идеи, могут рассчитывать на крупную грантовую поддержку до 250 тысяч рублей, волонтеры-сотрудники предприятий группы ОМК до 50 тысяч рублей для реализации малых проектов. Условие одно — массовое мероприятие должно быть организовано для не менее тысячи человек.

Участниками объявленного конкурса могут стать некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные учреждения, а также добровольцы, работающие на предприятии «Трубодеталь». Кстати, последнее в прошлом году стало лучшим в регионе в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и лауреатом премии «10 добрых дел».

«Мы уже видим результаты этой работы, — заявил на презентации конкурса “ОМК-Партнерство” управляющий директор АО “Трубодеталь” Дмитрий Марков. — У нас появились устойчивые проекты, которые существуют и вне конкурса, есть партнеры, которые поддерживают интересные им проекты. Накопившие в обществе социальные проблемы мы можем решить только все вместе».

Конкурс «ОМК-Партнерство» старается уйти от адресной помощи при решении социальных вопросов, хотя они, конечно, продолжают присутствовать в повестке дня. И все же основной упор в осуществлении благотворительности организаторы акции делают на общие направления социальной жизни — спорт, образование, культуру, патриотическое воспитание, социально незащищенные группы социума.

В своем послании Федеральному Собранию России президент страны Владимир Путин особое внимание уделил развитию некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. Как подчеркнул глава РФ, государство будет уделять этому направлению повышенное внимание. А значит, благотворительная деятельность Объединенной металлургической компании и ее челябинского подразделения в лице АО «Трубодеталь» следуют в авангарде решения социальных задач страны.