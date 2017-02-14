Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
17:53 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство намерено заработать на продаже земли на Острове в Калининграде

Правительство Калининградской области намерено консолидировать в бюджет региона 1,8 млрд рублей в основном за счет продажи земельных участков в Калининграде и Светлогорске.

Однако пока эти активы не вошли в прогнозный план приватизации, представленный на заседании правительства во вторник. Как сообщил врио губернатора Антон Алиханов, отвечая на вопросы журналистов, объекты будут включены в план приватизации позже, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Мы продадим, возможно, и больше, вопрос только в составе того имущества, которое будет продаваться», — заявил врио губернатора, отвечая на вопрос о том, что в презентованной программе представлены малоликвидные объекты.

«Программа будет корректироваться в течение года, потому что ряд объектов самых ликвидных, они туда не включены по определенным причинам — готовности красиво упаковать и продать пока у агентства по имуществу нет. Сейчас эта работа ведется с коллегами из Корпорации развития и министерства», — сказал Алиханов. Он не стал называть точные сроки, когда объекты будут готовы к продаже и включены в план приватизации, отметив, что для правительства важнее не сроки, а стоимость.

«Это не только земля в Светлогорске. У нас есть несколько активов и в Калининграде, в том числе. Пока они не попали в программу, — сказал врио губернатора. — У нас одна кадастровая стоимость земли в Светлогорске — 12 млрд рублей или даже больше. Если выставить сейчас на торги землю в Светлогорске, покупателей будет море». Он добавил, что массив земли в Светлогорске составляет 600 га. При этом он не смог ответить, каким образом правительство получило эту землю, но она находится в казне.

«Упаковка очень важна — можно представить комплексный проект развития территории и продать за гораздо большую стоимость. Представить комплексный план развития территории Острова в Калининграде и продать за гораздо большую стоимость. У нас нет задачи просто продать землю и потом получить на Острове 20 шестнадцатиэтажек. Это работа не одного дня. Разработкой концепций занимается Корпорация. Пока у нас не будет понимание, что мы максимизировали стоимость, она продаваться не будет», — сказал Алиханов.

Напомним, в 2017 году бюджет рассчитывает получить за счет приватизации имущества 1,8 млрд рублей. При этом при утверждении бюджета прогнозный план приватизации представлен не был.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Небедные слуги: какую зарплату получают главы в Калининградской области
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян и украинца пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь