Правительство намерено заработать на продаже земли на Острове в Калининграде

Однако пока эти активы не вошли в прогнозный план приватизации, представленный на заседании правительства во вторник. Как сообщил врио губернатора Антон Алиханов, отвечая на вопросы журналистов, объекты будут включены в план приватизации позже, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Мы продадим, возможно, и больше, вопрос только в составе того имущества, которое будет продаваться», — заявил врио губернатора, отвечая на вопрос о том, что в презентованной программе представлены малоликвидные объекты.

«Программа будет корректироваться в течение года, потому что ряд объектов самых ликвидных, они туда не включены по определенным причинам — готовности красиво упаковать и продать пока у агентства по имуществу нет. Сейчас эта работа ведется с коллегами из Корпорации развития и министерства», — сказал Алиханов. Он не стал называть точные сроки, когда объекты будут готовы к продаже и включены в план приватизации, отметив, что для правительства важнее не сроки, а стоимость.

«Это не только земля в Светлогорске. У нас есть несколько активов и в Калининграде, в том числе. Пока они не попали в программу, — сказал врио губернатора. — У нас одна кадастровая стоимость земли в Светлогорске — 12 млрд рублей или даже больше. Если выставить сейчас на торги землю в Светлогорске, покупателей будет море». Он добавил, что массив земли в Светлогорске составляет 600 га. При этом он не смог ответить, каким образом правительство получило эту землю, но она находится в казне.

«Упаковка очень важна — можно представить комплексный проект развития территории и продать за гораздо большую стоимость. Представить комплексный план развития территории Острова в Калининграде и продать за гораздо большую стоимость. У нас нет задачи просто продать землю и потом получить на Острове 20 шестнадцатиэтажек. Это работа не одного дня. Разработкой концепций занимается Корпорация. Пока у нас не будет понимание, что мы максимизировали стоимость, она продаваться не будет», — сказал Алиханов.

Напомним, в 2017 году бюджет рассчитывает получить за счет приватизации имущества 1,8 млрд рублей. При этом при утверждении бюджета прогнозный план приватизации представлен не был.