Оператор прокомментировал инициативу властей ограничить смс-рассылки
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Проект постановления об упорядочивании
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Проект постановления об упорядочивании
Проект постановления Совета министров, регулирующий отношения в данной сфере, был подготовлен Минсвязи и представлен для обсуждения в минувший понедельник.
«Если абонент не хочет получать от нас SMS, то он может быстро и легко отказаться от данного сервиса (рассылки — Sputnik), обратившись к оператору любым доступным способом. В соответствии с текстом проекта постановления Совмина, предлагается иной порядок действий — оформление отказа от рассылок по письменному заявлению», — отметили собеседники агентства.
При этом в проекте постановления речь не идет о рассылках от операторов связи, заверили в компании.
«Такие рассылки как раз новый законопроект не запрещает. Речь идет о тех
Отметили в life:) и то, что в тексте документа «нет четкого определения того, что можно считать «сообщениями, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».
«Можно ли относить к этой категории SMS от банков с уведомлением о погашении кредита, от местных органов власти, судов и так далее? В целом планируемые изменения требуют более детального описания», — подчеркнули в компании.
Как рассказали Sputnik в подготовившем постановление Министерстве связи, сейчас проект находится на общественном обсуждения — свои замечания и предложения могут высказать не только участники рынка, но и граждане. Предполагается, что нововведение в случае одобрения поможет оградить белорусов от нежелательных и назойливых рассылок, на которые они не соглашались.
В компании velcom пока отказались комментировать проект постановления по