Оператор прокомментировал инициативу властей ограничить смс-рассылки

Проект постановления Совета министров, регулирующий отношения в данной сфере, был подготовлен Минсвязи и представлен для обсуждения в минувший понедельник.

«Если абонент не хочет получать от нас SMS, то он может быстро и легко отказаться от данного сервиса (рассылки — Sputnik), обратившись к оператору любым доступным способом. В соответствии с текстом проекта постановления Совмина, предлагается иной порядок действий — оформление отказа от рассылок по письменному заявлению», — отметили собеседники агентства.

При этом в проекте постановления речь не идет о рассылках от операторов связи, заверили в компании.

«Такие рассылки как раз новый законопроект не запрещает. Речь идет о тех SMS-рассылках, в которых операторы связи выступают в качестве посредников, предоставляя сервис передачи текстовых сообщений. Абоненты получают информационные рассылки от разных юридических лиц: банки, интернет-магазины, пиццерии, АЗС, такси и тому подобное. Согласно планируемым изменениям, чтобы отказаться именно от таких рассылок, абоненты оператора будут вынуждены обращаться к нам с письменным заявлением, что само по себе не очень удобно», — уверены в мобильном операторе.

Отметили в life:) и то, что в тексте документа «нет четкого определения того, что можно считать «сообщениями, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».

«Можно ли относить к этой категории SMS от банков с уведомлением о погашении кредита, от местных органов власти, судов и так далее? В целом планируемые изменения требуют более детального описания», — подчеркнули в компании.

Как рассказали Sputnik в подготовившем постановление Министерстве связи, сейчас проект находится на общественном обсуждения — свои замечания и предложения могут высказать не только участники рынка, но и граждане. Предполагается, что нововведение в случае одобрения поможет оградить белорусов от нежелательных и назойливых рассылок, на которые они не соглашались.