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17:13 (мск), источник: Noi.md

Интернет-казино нанесло Молдове многомиллионный ущерб

Четыре человека задержаны по делу о незаконной деятельности интернет-казино.

Источник: Noi.md

Они подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как сообщил в рамках пресс-конференции сегодня, 14 февраля, и.о. заместителя главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Валериу Бодян, в результате действий преступной группировки государству был нанесён ущерб в несколько миллионов леев, сообщает NOI.md.

В деятельности интернет-казино, основатели которого были задержаны в минувшую пятницу, 10 февраля, зафиксированы множественные нарушения Уголовного кодекса и налогового законодательства. Во-первых, нарушения обнаружены в несоответствии тому, что было заявлено в регистрационных документах. Фирма была зарегистрирована в качестве call-центра, однако на самом деле занималась интернет-деятельностью в области азартных игр. В здании, в котором размещался офис фирмы, были обнаружены рулетки, видеоустройства и коммутаторы, обеспечившие выход в интернет для большого числа компьютеров.

Во-вторых, нарушения коснулись выплаты зарплат сотрудникам фирмы. Только 30% из ежемесячных сумм выплачивались в строгом соответствии с налоговым законодательством, остальные деньги выплачивались в конвертах. По словам представителя ПБОПОД Валериу Бодян, эти действия «предприимчивых» злоумышленников ежегодно наносили ущерб государственному бюджету Молдовы в несколько миллионов леев.

По делу о причастности к деятельности нелегального интернет-казино были задержаны четверо мужчин в возрасте от 38 до 50 лет. Трое из них уже помещены по предварительный арест сроком на 30 суток, в отношении четвёртого подозреваемого решение о мере пресечения будет принято в ближайшее время. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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