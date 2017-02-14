Интернет-казино нанесло Молдове многомиллионный ущерб

Они подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как сообщил в рамках пресс-конференции сегодня, 14 февраля, и.о. заместителя главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Валериу Бодян, в результате действий преступной группировки государству был нанесён ущерб в несколько миллионов леев, сообщает NOI.md.

В деятельности интернет-казино, основатели которого были задержаны в минувшую пятницу, 10 февраля, зафиксированы множественные нарушения Уголовного кодекса и налогового законодательства. Во-первых, нарушения обнаружены в несоответствии тому, что было заявлено в регистрационных документах. Фирма была зарегистрирована в качестве call-центра, однако на самом деле занималась интернет-деятельностью в области азартных игр. В здании, в котором размещался офис фирмы, были обнаружены рулетки, видеоустройства и коммутаторы, обеспечившие выход в интернет для большого числа компьютеров.

Во-вторых, нарушения коснулись выплаты зарплат сотрудникам фирмы. Только 30% из ежемесячных сумм выплачивались в строгом соответствии с налоговым законодательством, остальные деньги выплачивались в конвертах. По словам представителя ПБОПОД Валериу Бодян, эти действия «предприимчивых» злоумышленников ежегодно наносили ущерб государственному бюджету Молдовы в несколько миллионов леев.