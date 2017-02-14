Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Курс евро упал на торгах Московской биржи ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

По данным на 14:13 МСК курс евро составил 60,9925 рубля (-45,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар к этому моменту снизился до 57,44 рубля (-54 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 50 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 59,04 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», продолжающееся укрепление рубля к доллару и евро 14 февраля связано как с очередной волной роста мировых цен на нефть, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 МСК подорожали на 0,83% — до $56,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому моменту на 0,7% — до $53,3 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник днем после резкого снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США.