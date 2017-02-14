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15:56 (мск), источник: Водитель Петербурга

Открытие движения на Васильевском перенеслось

Автомобильное движение по обеим линиям должны открыть в ближайшее время. Однако, об этом будет объявлено дополнительно.

Источник: РИА "Новости"

Движение по 10−11 и 16−17 линиям Васильевского острова пока не открыто. Как сообщили «Водителю» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в данный момент участок, на котором велся очередной этап ремонта тепломагистрали «Восточная» все еще закрыт.

Это произошло из-за того, что на линиях все еще проводятся работы по благоустройству. В том числе, и те, что необходимы для запуска дорожного движения: замена временных дорожных знаков на постоянные.

Автомобильное движение по обеим линиям должны открыть в ближайшее время. Однако, об этом будет объявлено дополнительно.

Напомним, что с 15 февраля на Васильевском должны вступить в силу новые ограничения. До 3 марта текущего года по 14−15-й линиям будет не проехать от набережной Лейтенанта Шмидта в сторону Среднего проспекта. Также закроют четную сторону на перекрестке Большого проспекта и 2−3 линий, 8−9 линий, улицу Репина в створе Большого проспекта и еще один кусок магистрали — от 8−9 до Косой линии.

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