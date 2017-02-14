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15:17 (мск), источник: ТАСС

Почти 100 км дорог Новосибирской агломерации отремонтируют в 2017 году

Работы будут выполнены за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Почти 100 км дорог Новосибирска и соседних городов (Новосибирской агломерации) в 2017 году приведут в нормативное состояние за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Всего до конца 2025 года в рамках программы отремонтируют около 580 км транспортных магистралей, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

«В 2017 году у нас по планам отремонтировать 99 км автомобильных дорог, что составит 40,3% от общей доли приведения в нормативное состояние», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область в 2017 году получит 1 млрд рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», рассчитанного до 2025 года. Еще 1 млрд рублей в качестве софинансирования вложит регион, и 240 млн рублей — бюджет Новосибирска.

Большую часть средств — около 1 млрд рублей — направят на ремонт дорог Новосибирска. Остальные деньги распределят между городами Новосибирской агломерации (Бердск, Искитим, Кольцово, Обь), а также потратят на ремонт автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий и Новосибирск — Колывань — Томск, Новосибирск — аэропорт Толмачево, Новосибирск — Сокур и ряда других.

В результате к концу 2018 года половина дорог агломерации должны соответствовать нормативам. Это является обязательным условием для продолжения федерального финансирования — по 1 млрд рублей в год до 2025 года.

Проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут выделены средства из федерального бюджета, планируется реализовать в 34 крупных городах. Пятнадцать из них получат на ремонт дорог по 1 млрд рублей, 19 — по 800 млн рублей.

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