В воронежских троллейбусах установили терминалы для оплаты проезда картой

Новая система в тестовом режиме заработала на маршрутах № 7 (от троллейбусного депо № 2 до Университетской площади) и № 8 (от остановки «Школа» на Ленинском проспекте до Университетской площади).

По словам водителя троллейбуса, курсирующего по маршруту № 7, за день терминалом воспользовались около 20 человек. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить банковскую карту к терминалу или вставить в него, после этого пассажир получит чек. Пин-код вводить не нужно. Стоимость проезда при электронной оплате, как и анонсировала мэрия, составляет 13 рублей — на два рубля дешевле, чем при традиционном способе оплаты.

Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» сопредседатель воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, терминалы для оплаты проезда банковской картой в двух троллейбусах установили еще в декабре 2016 года. Однако, как отметил водитель троллейбуса № 7, терминалы предусматривали введение пин-кода, хотя проект не предусматривал введение пароля при оплате, поэтому через какое-то время терминалы сняли.

В пресс-службе Сбербанка корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что информации об установленных терминалах оплаты пока нет, а ориентировочно она «появится ближе к концу февраля». В «Воронежпассажиртрансе» от официальных комментариев отказались, отметив, что о запуске системы в штатном режиме всех оповестят.

Контекст

Представители Сбербанка анонсировали запуск оплаты дебетовыми и кредитными картами в воронежских маршрутках в марте 2016 года. Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.

Запуск проекта запланировали на лето 2016 года в муниципальном общественном транспорте, который обслуживает МКП «Воронежпассажиртранс». В августе запуск проекта перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт отложили до января 2017-го.

По прогнозам «Воронежпассажиртранса», в первой половине 2017 года безналичной оплатой воспользуются 25,1 тыс. пассажиров — 10% от планового пассажиропотока (боле 2,5 млн человек). За полгода пассажиры могут перевести через терминалы около 3,7 млн рублей.