В воронежских троллейбусах установили терминалы для оплаты проезда картой
В двух воронежских троллейбусах установили терминалы для оплаты проезда банковской картой в понедельник, 13 февраля.
В двух воронежских троллейбусах установили терминалы для оплаты проезда банковской картой в понедельник, 13 февраля.
Новая система в тестовом режиме заработала на маршрутах № 7 (от троллейбусного депо № 2 до Университетской площади) и № 8 (от остановки «Школа» на Ленинском проспекте до Университетской площади).
По словам водителя троллейбуса, курсирующего по маршруту № 7, за день терминалом воспользовались около 20 человек. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить банковскую карту к терминалу или вставить в него, после этого пассажир получит чек.
Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» сопредседатель воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, терминалы для оплаты проезда банковской картой в двух троллейбусах установили еще в декабре 2016 года. Однако, как отметил водитель троллейбуса № 7, терминалы предусматривали введение
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Контекст
Представители Сбербанка анонсировали запуск оплаты дебетовыми и кредитными картами в воронежских маршрутках в марте 2016 года. Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.
Запуск проекта запланировали на лето 2016 года в муниципальном общественном транспорте, который обслуживает МКП «Воронежпассажиртранс». В августе запуск проекта перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт отложили до января 2017-го.
По прогнозам «Воронежпассажиртранса», в первой половине 2017 года безналичной оплатой воспользуются 25,1 тыс. пассажиров — 10% от планового пассажиропотока (боле 2,5 млн человек). За полгода пассажиры могут перевести через терминалы около 3,7 млн рублей.